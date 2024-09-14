林佳龍邀吐國議長體驗「蛋黃酥烘焙」　同慶台灣與吐瓦魯建交45週年

▲外交部長林佳龍出席「台灣與吐瓦魯建交45週年慶祝酒會」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

吐瓦魯國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）日前率領訪團來台，外交部長林佳龍除了陪同晉見總統賴清德，昨（13日）晚間林佳龍也在社群平台透露，由於中秋節將至，他特別請同仁安排議長與訪團成員體驗「蛋黃酥烘焙」，同時，酒會上也準備玉兔奶酪與貴賓分享。

林佳龍臉書提到，台灣在南太平洋有3個邦交國，其中建交時間最長的國家，是被譽為海上天堂的吐瓦魯國。林佳龍指出，當我們從空中俯瞰吐瓦魯，會看見9個島嶼串連成型的細長國土，在湛藍的海上勾勒出一抹微笑。

吐瓦魯國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）日前率領訪團來台，林佳龍除了陪同晉見賴清德總統，也在台北賓館主持「台灣與吐瓦魯建交45週年慶祝酒會」，招待遠道而來的好友。

林佳龍強調，台灣與吐瓦魯共享自由、民主及人權價值，兩國也共享著緊密相連的南島文化，在該場酒會上，他還特別再度向議長表達，感謝吐瓦魯政府長期在國際場域支持台灣的國際參與，捍衛台灣的與會權利，這份堅定不移的溫暖情誼與支持，台灣由衷感激。

此外，林佳龍表示，台吐在農業技術、人才培育、潔淨能源、公衛醫療等領域，建立真誠情誼，近期，台灣與理念相近國家在吐國推動「吐瓦魯海岸調適計畫」（TCAP），提升吐國氣候調適韌性，並與美澳日紐等國共同合作「中部太平洋電纜計畫」（CPC），協助鋪設第一條海底電纜，讓吐國擁有安全、永續及具有韌性的網路通訊系統，促進吐國經濟及社會發展。

林佳龍透露，他還特別邀請衛生福利部次長林靜儀出席酒會，因為林靜儀在2008、2011、2013及2017年，分別與中山醫學大學附設醫院行動醫療團前往吐瓦魯義診，以及隨同前總統蔡英文前出訪南太平洋。

▲台灣與吐瓦魯建交45週年慶祝酒會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍說，林靜儀見到伊塔雷理議長時，很興奮地跟他分享16年前到吐瓦魯義診時與議長的合照，兩人是多年的好友，因此一定要趕來參加酒會，台吐邦誼永固要感謝包括靜儀在內，所有醫療團、農技團朋友們，長時間的默默付出。

由於中秋節將至，林佳龍還請同仁安排議長與訪團成員體驗蛋黃酥烘焙，同時，酒會上也準備玉兔奶酪與貴賓分享。林佳龍強調，他相信台灣、吐瓦魯邦誼將更加緊密深化，台灣也會和理念相近的友邦，為區域的繁榮、和平、民主相互幫助扶持，一起實現永續發展的目標。

▼「台灣與吐瓦魯建交45週年慶祝酒會」中，特別準備玉兔奶酪。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）