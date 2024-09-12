遊客不來墾丁！ 國民黨立委蘇清泉：中央+地方都須痛下決心

▲蘇清泉談解決墾丁觀光看法 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁觀光人潮，先前引來網友熱議，國民黨不分區立委、也是屏東人的蘇清泉12日臉書po文，「遊客不來墾丁─#中央地方都須痛下決心」，趁暑假剛結束，談他個人的解方。

蘇清泉po文，近期墾丁觀光旅遊再度「黑掉」，先是天價滷味引領風向，接著住宿房價也成箭靶，後又有一百元買六片烤櫛瓜烘托，批評墾丁成為全民運動，再加上警方最近將屏鵝公路沿途插滿區間與照相，讓墾丁今年過了一個難過的夏天，做為屏東民代，他於這些批評再熟悉不過，了解這些問題環節，因此發表他的看法。

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他說，近八年來台灣整體旅遊環境都在走下坡，這一點相信大家都能明白。民進黨政府上台後兩岸關係急凍，依據經濟部統計，陸客來台人數從馬政府時期每年270多萬人，一路下滑至今，幾近歸零。而國外觀光客來台有限，陸客又不來的情況墾丁遊客數幾乎攔腰砍，今年統計至8月底暑假結束，墾丁遊客總數剩154萬，僅去年同期不到8成，看來今年墾丁旅遊人數將更創新低，讓他有滿滿的不捨

蘇清泉指出，不只是墾丁，要救台灣觀光，陸客來台確實是妥妥一帖良方，尤期是開放陸客來台自由行，不僅讓大陸民眾能夠更了解台灣，遊客看完台灣民主、善良、多元的一面，帶回去大陸是台灣良好的口碑，對促進兩岸和平也有絕佳的效果。

他表示，但墾丁當地老闆跟從業人員都要改變心態，把美好的觀光資源視為最重要的財產，珍惜好山好水，以永續經營為出發點。如何讓遊客帶著想再來一次的心情回程，這才是墾丁真正的價值所在。

他強調，在地鄉親討生活不易，千萬不能將觀光客當成「一次性肥羊」來痛宰，在這個人手一機、網路發達的時代，任何爭執與衝突，都會為消費者上網抱怨，向大眾索討情緒價值的標的，這也是墾丁負面新聞的最大宗，不可不慎。

另恆春半島的觀光資源非常豐富，但目前遊客多侷限於海邊玩水、海生館等幾個熱點，其他如秋天社頂賞鷹、龍磐公園觀星、港口茶、東海岸衝浪等，都是極具吸引力，又少人知道的深度旅遊行程，值得加大力度宣傳。