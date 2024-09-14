比已讀不回還敷衍！「LINE打2字」瞬間被惹怒　一票年輕人愛講

▲打「笑死」是敷衍的回覆。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

從打電話、訊息聊天到日常問候，台人大多習慣用LINE聯絡，但有些行為難免令人心生不快，根據路平台數據顯示，比起「已讀不回」更令人惱火的訊息回話，第一名是「笑死」，其次為「哈哈」，因為打出這些字時，通常都不是在笑，而第三名則是「喔」，超句點回覆。

益智綜藝節目《全民星攻略》在臉粉專上傳一則影片，「根據網路平台統計，比已讀不回更惱人的訊息回話第一名是什麼？」答案就是「笑死」，這也包括「笑炸」和「笑爛」，都一樣敷衍，因為通常打笑死，其實都沒有在笑。

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第二名是「哈哈」，聽起來很敷衍，「因為打哈哈兩個字，覺得你根本沒有在笑，如果真的有在笑，會打哈哈哈哈哈，會打五個以上」，而且哈當中還會夾帶著「啊」，因為好笑到打錯字，感覺比較真。第三名是「喔」，超句點的回覆，講完後別人根本接不了話。

蔡尚樺進一步解釋，如果男生透過訊息向女生示好，而女生對他並無興趣，她通常會回覆「嗯」或「我要去洗澡」等詞語，但「嗯」其實只排在第十名。

影片曝光，網友在底下紛紛留言，「我打『笑死』的時候，是真的覺得很好笑啊」、「『笑死』其實很真誠，但『哈哈』確實很敷衍，讓人不想繼續聊」、「完蛋了，我跟人家聊天都回笑死，可是是真的覺得好笑才會這樣說」、「我都打好好笑」、「喔哈哈哈哈哈哈笑爛欸，這樣有真誠回應嗎」。