哈瑪斯領導人「神隱1年」發聲了　重申對抗以色列決心

▲辛瓦神隱將近1年後，本周開始動作頻頻。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

自從加薩戰爭爆發後，哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）就不曾路面，也已經將近1年沒有公開發聲。不過，他本周突然發布多封公開信件，包括重申對抗以色列，並且支持伊朗力挺的「抵抗軸心」（axis of resistance），也就是黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞等地的反以色列武裝團體。

黎巴嫩真主黨在Telegram頻道揭露辛瓦的信件內容，他感謝真主黨自去年10月8日、也就是哈瑪斯越境突襲以色列的隔天迄今，持續對抗以色列。他還形容，10月7日的攻擊是「我們巴勒斯坦人民史上最光榮的一場戰鬥。」

辛瓦表示，哈瑪斯將致力於前領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的抵抗路線，並且在「面對猶太復國主義計畫時，團結『抵抗軸心』的核心伊斯蘭民族（Ummah）。」

此外，辛瓦也誓言繼續捍衛伊斯蘭聖地，尤其是耶路撒冷的阿克薩清真寺（Al Aqsa Mosque），直到「占領者從我們的土地上被驅逐與剷除，建立我們擁有完全主權、以耶路撒冷為首都的獨立國家為止。」

CNN報導，辛瓦是以色列的頭號通緝犯之一，如今據信藏身在加薩地道裡，並且一直保持沉寂，直到本周突然頻頻發聲。他10日發布戰爭以來首次聲明，恭賀阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）勝選，11日致信感謝那些哀悼哈尼雅之死的人們，13日則是致信真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。

不過，CNN無法證實，辛瓦是否親手寫下這些信件。

加薩分析師席哈達（Muhammad Shehada）認為，這些信件的主要目標讀者是以色列。辛瓦想要展現自己仍能不受干擾地工作，「我在這裡，我還活著，我完全負責指揮。我一直在跟進，並且了解加薩外面發生的一切事情。」

另一群目標讀者則是哈瑪斯，包括組織內部懷疑論者，以及懷疑辛瓦是否能夠在加薩地道裡執行領導任務的美國、埃及與卡達等調解國。

哈瑪斯前領袖哈尼雅7月在伊朗被暗殺身亡後，辛瓦被任命政治領導人。外界認為，他在以色列議題上，比前任者更加強硬，傾向與伊朗及真主黨等伊斯蘭主義團體合作，建立更密切關係。