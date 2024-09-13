超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面倒

▲柯文哲捲入京華城弊案，北檢多次提訊調查。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，日前遭羈押禁見，民眾黨痛批這是賴清德政府政治迫害；但根據台灣民意基金會民調，僅2成9民眾同意此案是賴清德政府的政治迫害，但有高達5成5不同意。對此，民眾黨回應，檢調屢對特定媒體放消息，讓輿論消息一面倒，還與名嘴相互配合對柯主席進行人格抹滅，民眾黨對此表達強烈譴責。

台灣民意基金會今（13日）公布最新民調，僅2成9大致上同意柯案是賴清德政府的政治迫害，但有高達5成5不同意。台灣民意基金會指出，台灣主流民意不認為柯案是賴清德政府的政治迫害；且25-34歲區間民眾，一向是柯文哲最堅強支持者，也有5成6不同意。

針對台灣民意基金會所做民調，民眾黨表示，自從檢廉偵辦至今，屢見檢調對特定媒體放消息，藉以操縱社會輿論，反之遭收押禁見的柯文哲主席卻無法發聲，讓輿論消息一面倒，司法單位與特定媒體以及媒體名嘴相互配合，對柯主席人格抹滅式的攻擊，民眾黨對此表達強烈譴責。

民眾黨表示，值得注意的是，同一份民調也顯示出，對司法沒信心的民眾高過有信心，就連民進黨支持者認為此案有公平審理的也僅65%，與過去對民進黨的支持有明顯落差。

民眾黨說，從此可看出，多數人對於司法是否公正是持負面或質疑的態度，而相關單位動作頻頻卻仍提不出有力證據，更會加深人民對於司法的不信任。