高雄人注意！警中秋4天大執法　撂狠話：下架酒駕者的假期

▲高雄市警局將於中秋假期期間執行全市大執法。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意！明(14日)開始就是中秋假期，家家戶戶不免會烤肉喝酒，為確保民眾平安過節，高雄市警察局將動員17個分局，於14日至於17日執行全市大執法，並撂狠話：「敢酒駕，絕對讓您美好的假期下架。」

高雄市交通大隊統計，113年1月1日至8月31日發生酒後駕車肇事163件，較去年同期發生176件，減少13件(-17%)，在警方加強取締及落實宣導工作之下，酒駕事故較去年同期有顯著下降。

交大表示，警方除了透過宣導外，更加強交通精準執法，於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，也編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過交叉流動式的圍堵作為，展現警方積極執法之決心，以確保用路人安全，提供市民安心的交通環境。

為確保市民能平安過中秋節，高雄市警局將動員17個分局、400多人次警力，在9月14日至9月17日中秋節期間，針對酒駕行為，全力提升防制張力及取締強度，並以多點路檢棋盤式定點方式展開全市同步強力大執法，並宣示：「中秋烤肉吃月餅不酒駕，若敢酒駕，絕對讓您美好的假期下架」。

▲此次大執法動員17個分局、400人次警力。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通大隊大隊長黃元民也喊話餐飲業者，應落實代客叫車及指定駕駛等服務，客人若不配合如有執意駕車者，店家應迅速通報警察機關抵達現場，即時攔阻，避免酒後肇事憾事發生。