快訊／8縣市豪大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）
記者董美琪／台北報導
中央氣象署針對8縣市發布豪大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（13）日嘉義縣有局部大雨或豪雨，南投、雲林至高雄、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
豪雨地區
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嘉義縣
大雨地區
台南市、嘉義市、高雄市、台東縣、雲林縣、南投縣、花蓮縣
▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）
記者董美琪／台北報導
中央氣象署針對8縣市發布豪大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（13）日嘉義縣有局部大雨或豪雨，南投、雲林至高雄、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
豪雨地區
嘉義縣
大雨地區
台南市、嘉義市、高雄市、台東縣、雲林縣、南投縣、花蓮縣
▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）
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