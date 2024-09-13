賁門口像馬克杯口大！手術改善胃酸逆流　阿北開心：吃月餅了

▲阿北長年飽受胃食道逆流所苦。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名70歲的張先生因胃出血，已切除半個胃，10多年來飽受胃食道逆流所苦，賁門口像馬克杯口大，不敢碰甜食，床頭、腳各墊高2個磚頭，不僅無法好好睡覺，吃藥也未見好轉，日前到員榮醫療體系員榮醫院胃食道逆流中心就診，接受抗逆流黏膜切除術，將賁門口縮小，胃食道逆流情況大幅改善，患者說「今年終於可以吃月餅了」。

張姓男子因胃出血，十多年前將半個胃切除，吃東西時，因來不及馬上消化，會從胃與食道連接處的賁門口溢出，久而久之，不但食道灼傷，賁門口還宛如馬克杯口大， 他說「小時候有沒有東西吃，現在老了有東西但沒辦法吃」，而且不能躺著睡覺，不能吃甜食，已十多年沒有吃過月餘，接受抗逆流黏膜手術後，高興地說除了可以躺著睡覺外，「終於可以吃月餅。」

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▲賁門口像馬克杯口大。（圖／員榮醫院提供）

胃食道逆流中心主任吳文傑表示，胃腸科醫師經常遇到胃食道逆流患者，通常透過生活習慣調整和藥物治療能有效控制病情。但有一部分患者，即使接受標準療法，仍然持續出現症狀，這些病人被歸類為「難治型胃食道逆流」面對這類患者，需要採取更深入的評估與多樣化的治療方法。

吳文傑指出，對難治型胃食道逆流患者，首先會確保他們已經嚴格遵守基本的生活改變，如少量多餐：避免過量進食，尤其是在晚間。戒除刺激性食物如咖啡、巧克力、辛辣食物、酒精等，這些會影響食道括約肌功能。睡眠前3小時不要進食，此外就是減重，調整藥物。

▲術後賁門口變小。（圖／員榮醫院提供）

他說，手術有抗逆流內視鏡治療，如內視鏡黏膜褶皺術或內視鏡射頻治療，這些技術可以改善食道括約肌功能。還有腹腔鏡下胃底折疊術，手術在增強胃食道交界處的抗逆流功能，對於有嚴重逆流且藥物無效的患者，這是一個相對有效且安全的選擇。

▲員榮醫療體系胃食道逆流中心吳文傑主任。（圖／員榮醫院提供）