25歲男與女友戲水全裸墜樓亡　現場助興「孵蛋機」真實用途曝

▲陳姓男子在黃姓女友家全裸戲水，不慎自10樓墜亡。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區10日發生1名25歲陳姓男子在黃姓女友家全裸戲水，卻意外從10樓墜落慘死，本案警方在現場查獲俗稱「孵蛋機」的大麻煙彈吸食器，由於名稱關係，讓不少民眾將「孵蛋機」聯想成類似「跳蛋」的情趣用品，不過其實「孵蛋機」的稱呼由來，與用法有關，無關乎外型。

知情人士透露，大麻煙吸食器俗稱「孵蛋機」，是毒品圈的術語，例如安非他命吸食器，也被稱為「水車」。

知情人士說，大麻煙吸食器外型大多呈管狀，使用方式是加熱後吸食，而孵蛋是以體溫或人工方式加溫讓蛋孵化，兩者異曲同工，於是毒品圈或是警員，為隱晦表達，會使用「孵蛋」或「孵蛋機」做為暗語。

本案發生於本月10日，警方調查，25歲陳姓男子10日前往黃姓女友家中，期間與黃女在屋內全裸戲水，最後陳男爬到女兒牆，不慎滑落造成憾事。昨日傍晚檢方進行初步相驗，初判陳男死因是自高處墜落至創傷性休克，全案無外力介入，家屬對死因無意見。



警方也在屋內查獲俗稱「孵蛋機」的第二級毒品大麻煙油、吸食器，2人當時是否吸食，檢方已指示對陳、黃抽血及驗尿，以釐清案發經過，目前檢測結果尚未出爐，而黃女也因涉嫌持有毒品，遭警方依法移送，台中地檢署複訊後請回。