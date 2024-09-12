金門最大演練聯合9單位　海洋油污染應變實兵演練

▲▼金門9單位舉辦海洋油污染應變實兵演練，下同。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣政府12日與台灣電力公司在塔山發電廠棧橋碼頭辦理113年海洋油污染緊急應變實兵演練。演練模擬塔山發電廠輸油船於輸送油料過程中卸油管路破損導致重油外洩，包含輸油船發生油料洩漏、船員落海等驚險畫面，參與人員無不身臨其境，以最快速度展開救援，展現本縣整體救災及污染應變能力。

演練由縣府參議許正芳主持，海洋委員會海洋保育署聘請專家委員張崇和蒞金指導，參加演練單位包括陸軍金門防衛指揮部、海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊、縣府觀光處、本縣警察局、消防局、港務處、環保局及台灣電力股份有限公司塔山發電廠等9個公私單位參演。

金門縣目前最大油品輸入及使用來源為台灣中油金馬行銷中心與台電公司塔山發電廠。塔山發電廠棧橋碼頭為油品輸送專用碼頭，事業端於油品輸運及貯存過程中，倘不慎發生油污外洩於海洋時，將造成巨大生態及經濟損失。唯有在事故發生的黃金時間內採取緊急應變措施，才能減輕對海洋生態資源的衝擊。

演練中，各救災單位在接獲通報後立即展開救援行動，台灣電力股份有限公司塔山發電廠於海洋油污染事件發生後立即通報並第一時間關閉管閥減少油污外洩及進行油污清除作業，海洋委員會海巡隊出動巡防艇協助海上油污評估及圈圍攔油索，岸巡隊出動遙控救生圈協助救助落海人員，環保局則利用高壓沖洗機將礁石上油污沖洗，並透過人工方式進行油污清除作業，有效控制油污擴散，金防部支援人力協助清除岸際油污，並於污染範圍冷暖區交界處架設除污帳避免發生二次污染狀況。各救災單位齊心協力，順利將污染控制在最小範圍內並迅速完成清理工作。