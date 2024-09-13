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有什麼東西「一定要去百貨買？」　網點出1狀況：不要貪小便宜

▲百貨公司,購物中心,商場,賣場,購物,消費,商店街。（圖／Unsplash）

▲有什麼東西一定會在百貨買？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

買化妝品，會選擇專櫃還是開架？會透過網購的方式，還是直接到現場購買？近日有網友好奇拋問，大家有什麼東西是一定要去百貨公司的專櫃購買的嗎？貼文曝光後，引發討論，其中就有人因為擔心假貨，所以部分產品一定會到現場買。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「有什麼東西一定會買百貨公司的」為標題發文，提到同事之前說，如果要買美妝品、保養品，都會選擇百貨專櫃的，不過他則不同，開架和專櫃會輪流用。因此他就好奇，這類商品只買專櫃的人多嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒有欸，哪有什麼一定要百貨公司的」、「麥當勞跟星巴克，還有美食街才有的品牌」、「沒有一定要買專櫃的，但是有錢多到不用計較錢的用處，應該會每一種都買來用用看」、「洗髮精我不會買開架耶，工作有能力之後我都買專櫃，成分真的會比較好」。

還有一些網友透露，有時會到百貨購買，是為了避免買到假貨，「鞋子吧，怕買到假的」、「沒在用專櫃化妝品保養品，但如果會用的話，也會考慮直接百貨公司買，網購太多來路不明的假貨了，不要貪小便宜」、「香水，因為很多假的」、「香水！外面到處假的」。

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