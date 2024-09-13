同事月薪7萬「下班還跑外送」！他不解：很高耶　全場喊：很正常

▲不少人會選擇兼職外送工作以增加收入。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣的餐飲外送平台相當發達，不少人選擇叫外送來解決三餐，而外送平台除了讓生活更便利，同時也帶來大量工作機會，許多上班族會利用空閒時間跑外送，藉此增加收入來源。對此，一名網友近日發文表示，他發現一位月薪7萬元的同事，竟然下班後仍兼差跑外送，讓他相當訝異，驚呼「怎麼薪水這麼高還要跑外送啊？」此文一出，引起熱議。

原PO在PTT八卦版以「聽到月薪比你高的同事在跑外送」為題發文，表示近日意外得知一位同事下班後會兼差跑外送，但其實該同事月薪不含獎金就達7萬元，因此原PO感到相當驚訝，疑惑直呼「怎麼薪水這麼高還要跑外送啊，雖然沒有300萬，不過這薪水在新竹可以過得不錯了吧？」

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貼文一出，許多網友紛紛留言推測「應該有房貸吧」、「有買房，月薪多少都不夠」、「7萬有家庭怎麼可能夠，房租房貸就減半了」、「很正常，我身邊有家累都這樣」、「你又不知道他家的經濟狀況，怎麼會覺得七萬就夠了？說不定他的負擔很重，才會下班再跑去兼差」。

另外也有網友認為「有人是喜歡騎車，順便認識吃的店家」、「我認識住野柳每天通勤士林上班，假日還去開uber」、「你該尊敬他的生活態度」。

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