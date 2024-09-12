英媒：共軍將領將訪美印太司令部　兩軍破冰標誌

▲2024年環太平洋演習（RIMPAC）期間，多國船艦在夏威夷海岸列隊航行。（圖／翻攝dvidshub.net）

文／中央社台北12日電

英國金融時報報導，中國南部戰區司令員吳亞男下週將訪問位於夏威夷的美國印太司令部，預料將出席年度「印太防長會議」（CHODs）。

金融時報今天引述知情人士做了上述報導。印太防長會議由美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）主持。

報導說，這代表美中兩軍重新開始溝通邁出了重要一步。

▲美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）。（圖／路透）

帕帕羅與吳亞男日前曾視訊通話。美印太司令部在聲明中表示，帕帕羅「強調美軍與解放軍持續聯繫的重要性」，還說「高階領袖之間的這類討論旨在釐清意圖，以降低誤解或誤判風險」。

五角大廈多年來一直推動美國印太司令部司令與共軍對應戰區指揮官進行更多接觸。去年11月，美國總統拜登和中國國家主席習近平在舊金山達成共識，雙方軍隊需重開溝通管道，作為穩定美中關係努力的一部分。

時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪問台灣後，中方關閉了中美兩軍間部分溝通管道，以示抗議。

報導提及，美國主管中國、台灣及蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）參加12至14日在北京舉行的第11屆香山論壇期間，將與中方官員舉行防務政策協調會談，這是兩國重新開始軍事接觸的另個跡象。