　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸電動車銷往歐洲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

歐盟對大陸電動車徵收反補貼稅草案公佈後，大陸商務部雖抱持無法接受的立場，仍採取溝通的軟處理方式，期待能獲得妥善解決。大陸商務部發言人何詠前今（12）日表示，部長王文濤近日將訪問歐洲，9月19日將與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。

▲▼中國商務部黨組書記、前黑龍江省省長王文濤。（圖／CFP）

▲大陸商務部部長王文濤。（圖／CFP）

據了解，大陸商務部副部長李一飛率參訪團9日在比利時布魯塞爾與歐委會貿易總司總司長韋恩德舉行會談，向歐盟方面表達希望對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦等相關議題，同時，也促成王文濤一行接下來訪問歐盟的磋商事宜。

根據歐盟做出的對華電動車徵收反補貼稅草案稅率顯示，比亞迪17.0%、吉利19.3%、上汽集團36.3%、其他合作公司21.3%、其他所有非合作公司36.3%，同時，歐盟還決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為9%，歐盟委員會還決定不追溯徵收反補貼稅。

對此，大陸商務部發言人此前曾提到，儘管我們對終裁披露無法認同、不能接受，但仍秉持最大誠意，希望努力通過對話磋商解決摩擦，尋求彼此都能接受的方案。

該發言人強調，電動汽車反補貼案情況複雜、影響面廣，中歐雙方開展磋商達成一致，具有一定挑戰，「中方相信，只要歐方展現誠意、相向而行，就可以通過磋商解決彼此關切。中方願與歐方繼續密切合作，爭取早日達成符合雙方共同利益、符合世貿規則的解決方案，推動中歐經貿關係健康穩定發展。」

ET快訊
獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源
獨／陳佩琪現身！　自揭保險箱裝了些什麼
消防員「跪地灌水降溫照」爆紅！　本尊現身了
櫻花妹「無碼擠奶片」爆紅！網歪樓：兒子也很高興　它慘被BAN
包場慶生！要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆：壽星好
疑不只京華城！檢方2度傳喚林洲民　還要查魚果市場圖利案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索　「腹側鰭褶」是關鍵

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索　「腹側鰭褶」是關鍵

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

廠商調薪　今年前7月實質總薪資年增1.72%創4年最大

獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

福斯「全新7人座休旅」10／10亮相！2款油電動力、全球戰略車定位

駕駛忘拉手剎車！貨車衝路中　2騎士等紅燈閃不了...慘被擊落

中秋烤肉不怕胖！學會「這6招」助你月圓人不圓

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

勵馨基金會攜亞洲專家參訪士檢　深化防治性別暴力司法外交

每人834元起！福隆、花蓮「4天3夜雙城遊」住和洋房含早餐

4所私立大學解散！教育部准了　清算剩餘財產

大霈露長腿有心理障礙　金鐘許願穿出輕鬆女神感　

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

地鐵沒人讓座！「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞收90元私了！騎士就醫才知顱內出血

2000人！東風本田大裁員 「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

20歲女拒絕「外公索錢」後被殺

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世 生前最大夢想：成為影帝

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！

陸男大街砍人！滷味店廚師拿大勺衝出救人

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

陸大爺壞1顆牙竟被「拔29顆牙」

陸客10月赴金門旅遊最後關鍵？　國台辦回應

「廈門踩線團」9/18赴金門？　陸委會回應

更多熱門

相關新聞

國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠：以專制之心度民主之腹

國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠：以專制之心度民主之腹

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案風暴，日前更遭羈押禁見。中國國台辦昨公開批評總統賴清德，「公器私用、黨同伐異，在島內大肆製造綠色恐怖，追殺不支援民進黨，不認同台獨的各界人士。」對於國台辦為柯文哲抱屈，民進黨中國部今（12日）回應，台灣不是中國，不會要求「司法姓黨」並將其作為整肅異己的「政治工具」；中共不實指控只是暴露其「以專制之心，度民主之腹」，統戰分化台灣社會的險惡目的也不會成功。

BMW 4GC、i4電動車9／26上市

BMW 4GC、i4電動車9／26上市

為中國從事間諜活動　CIA前探員被判10年

為中國從事間諜活動　CIA前探員被判10年

2000人！東風本田大裁員 「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

2000人！東風本田大裁員 「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

國台辦聲援柯文哲　鍾佳濱：真是笑掉大牙

國台辦聲援柯文哲　鍾佳濱：真是笑掉大牙

關鍵字：

中國歐盟電動車反補貼稅新能源商務部王文濤

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

KID妻懷二寶前「其實流產過」

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面