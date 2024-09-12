陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

▲大陸電動車銷往歐洲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

歐盟對大陸電動車徵收反補貼稅草案公佈後，大陸商務部雖抱持無法接受的立場，仍採取溝通的軟處理方式，期待能獲得妥善解決。大陸商務部發言人何詠前今（12）日表示，部長王文濤近日將訪問歐洲，9月19日將與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。

▲大陸商務部部長王文濤。（圖／CFP）

據了解，大陸商務部副部長李一飛率參訪團9日在比利時布魯塞爾與歐委會貿易總司總司長韋恩德舉行會談，向歐盟方面表達希望對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦等相關議題，同時，也促成王文濤一行接下來訪問歐盟的磋商事宜。

根據歐盟做出的對華電動車徵收反補貼稅草案稅率顯示，比亞迪17.0%、吉利19.3%、上汽集團36.3%、其他合作公司21.3%、其他所有非合作公司36.3%，同時，歐盟還決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為9%，歐盟委員會還決定不追溯徵收反補貼稅。

對此，大陸商務部發言人此前曾提到，儘管我們對終裁披露無法認同、不能接受，但仍秉持最大誠意，希望努力通過對話磋商解決摩擦，尋求彼此都能接受的方案。

該發言人強調，電動汽車反補貼案情況複雜、影響面廣，中歐雙方開展磋商達成一致，具有一定挑戰，「中方相信，只要歐方展現誠意、相向而行，就可以通過磋商解決彼此關切。中方願與歐方繼續密切合作，爭取早日達成符合雙方共同利益、符合世貿規則的解決方案，推動中歐經貿關係健康穩定發展。」