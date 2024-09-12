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火爆騎士亂鑽追罵四輪「逼車又拍窗」　下秒遭卡車輾破頭顱亡

記者趙蔡州／綜合報導

巴西一名38歲騎士近日騎車行經當地聖塔卡塔林那州一處公路時，跟同向一輛轎車發生行車糾紛，氣得一邊行駛一邊破口大罵、拍打車窗，不料過程中他意外摔車，被另一輛大卡車輾爆頭顱當場慘死。

根據巴西Portal Tucumã報導，事故發生在6日，男子騎車行經聖塔卡塔林那州BR-101公路時，疑似因為爭道問題與一輛白色轎車發生行車糾紛，儘管轎車駕駛試圖退讓避免衝突，他卻不願意罷手。

▲▼騎士很兇！行駛間攻擊四輪　下場很慘！被輾爆整顆腦袋。（圖／翻攝自X）

▲騎士摔車被卡車輾爆頭顱。（圖／翻攝自X）

曝光的影片可以看見，騎士在車陣縫隙中不斷穿梭，多次衝到轎車前方逼車，一邊對駕駛破口大罵，一邊動手拍打車窗，然而另一支影片卻顯示，他意外摔車被路過的卡車輾爆頭顱，死狀非常悽慘。

事故發生後，跟騎士發生衝突的駕駛與卡車駕駛趕緊在路邊停車，並呼叫警消到場處理。當地警消趕到後，確認騎士已經當場死亡，警方隨即將2名駕駛帶回偵訊，但報導並未提及肇事責任歸屬。

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