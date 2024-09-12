2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下　兒慟PO文證實

▲麻豆監理站一名女代辦員換車牌時遭輾斃，真實身分為料理網紅「靜姐廚房」。（圖／翻攝自臉書、記者林東良翻攝）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南麻豆監理站本月6日上午8時56分發生一起死亡悲劇，李姓男子(46歲)駕駛預拌混凝土車前往驗車換牌時，疑似未注意56歲郭姓女代辦員正蹲在車頭前拆車牌，起步將她輾斃。而郭女的真實身分也曝光，是臉書擁有2.5萬粉絲的料理網紅「靜姐廚房」，兒子昨(11日)也在粉專上哀痛寫下「無常人生，萬物有時，珍惜當下。」

「靜姐廚房」粉專簡介上寫著「開發食譜，教學料理…愛用天然的食材做出健康又美味的料理，更喜歡用自然蔬果繽紛的色彩增添視覺上的享受」，因此經常分享各式自製料理，從主菜、小菜、冰品甜點，到護唇膏、手製工藝品，部落格上還有更詳細的教學，相當專業。

不料，郭女不幸命喪水泥車輪下，兒子昨日在粉專上代為發文，沉痛表示親朋好友們都相當不捨，「但我們相信，她在這個世界的修行結束了，功德圓滿，先到了另一個世界享福。」

▲靜姐廚房最新一篇料理文，是教大家製作烤麻糬 。（圖／翻攝自臉書）



兒子分享說道，「媽媽生前最喜歡動手做料理，每次回家聊天總是聽她說又做了哪道料理、料理可以怎麼變化，做起來味道應該怎麼樣，開心的眼神總是閃閃發光；媽媽也喜歡種植花花草草，家門前面的小院子四季都會有不同的收成」、「享受著把生活過的這麼忙碌的她，每當對一件事情有想法就會立即動手去創造，整個人沈浸在她自己的創意世界，這樣的她好自信。」

文末，兒子感謝大家對靜姐的喜愛，「所有的點讚、關注、分享、留言，都曾經帶給她滿滿的喜悅」，貼文也引來許多粉絲留言哀悼「她的分享總是與別不同，感謝她無私分享快樂與心得，這專頁充滿活力和色彩。」、「看您的料理都能治癒上班的疲憊~謝謝您~~」、「謝謝靜姐曾分享的所有美好、美食」。