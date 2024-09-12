媽媽家換鎖沒給鑰匙...博士女醫鐵鎚破窗硬闖　挨告判拘15天

▲方姓女醫師不滿母親換鎖沒給鑰匙，竟持鐵鎚破窗闖入。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名擁博士學位的方姓女醫師，不滿母親更換住處門鎖，卻沒給備份鑰匙感到憤怒，竟從鄰居家借鐵鎚，擊破住家陽台窗戶，並翻越陽台試圖闖入屋內，母親知道後怒報警。士林地院考量雙方沒有和解，依毀損他人物品罪，處拘役15日，可易科罰金。

去年8月9日晚間，方女不滿母親換鎖沒交備份鑰匙，一氣之下，向不知情的鄰居謊稱「忘帶鑰匙」並借用鐵鎚，從其屋陽台，擊破母親住家陽台窗戶後，試圖翻越陽台進入，但因住家內部還有一道鎖無法打開，方女最終未能成功闖入；方母返家時，發現家中滿地都是破碎的窗戶玻璃嚇壞報警提告。

方女遭母親提告後稱，當天是外婆的百日祭典，家人都前往南部參加祭祀，但都無法聯繫到母親，加上母親最近身體不佳且有失智症狀，擔心母親在家中出事，才會破窗試圖進入住處。

檢警據方女提供通話紀錄，僅有當日7時28分至43分和下午13時31分通話紀錄，其他通話並非當日，儘管對話紀錄顯示家人通知方母有關祭祀活動，但缺乏祭祀當日未見方母到場的相關證據，且方女自稱，母親與妹妹同住，若她確實擔心母親狀況，應先聯絡妹妹並尋求警方協助，而非擅自破壞窗戶進入住處，故依法起訴。

法官審酌方女未採取正當途徑解決問題，恣意向不知情的鄰居借用鐵鎚，毀損母親住處的陽台窗戶，並在未徵得母親同意的情況下，擅自從鄰居住處陽台翻越入侵母親住處，造成母親財產權及居住安寧受到相當程度的侵害，雖坦承犯行，態度尚可，依毀損他人物品罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5000元。

然而，方女辯護律師請求宣告緩刑，法官考量母女沒有和解、賠償，且無其他事證證明宣告緩刑適當情況，決定不予宣告緩刑。