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社會 社會焦點 保障人權

遊覽車被螺絲起子「砸破1大洞」慘成蜘蛛網　男瞎扯：不小心

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一台遊覽車4日深夜莫名遭破窗，警方調閱監視器，抓到黃姓男子，他供稱是「路過」砸到。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名26歲黃男4日凌晨時，跑到潭子區中山路一處大車停車場，疑似持螺絲起子猛砸一輛遊覽車駕駛座車窗，把車窗砸出一個大洞，黃男辯稱是「路過不小心砸到」，但攻擊痕跡明顯，警方認為只是脫推之詞，不排除雙方有糾紛，或是要竊取財物，全案依毀損罪嫌送辦。

大雅警分局頭家所長劉凱萍說，4日8時許接獲42歲游姓司機報案，稱早上準備出車，卻發現駕駛座車窗遭人攻擊破壞，整片玻璃呈現蜘蛛網狀，導致無法出車，只得向公司請假，當天無法上班領工資。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方鎖定一名黃男騎車進入停車場，還在該遊覽車旁逗留。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

游男稱，平日沒有與人結怨，實在想不透是誰刻意砸毀車窗，才會向警方求助。經警方調閱監視器，鎖定一名男子曾騎著腳踏車進出停車場，且還在游男車輛旁逗留，涉有重嫌，立即展開追查。

隔日，警方在路上巡邏時，發現一輛轎車違停，上前一看，發現就是前一日鎖定的26歲黃姓砸車嫌犯，立即要求他熄火下車接受盤查。經警詢，黃男說詞反覆不一，先是說只是一時興起，又說是路過不小心砸到車輛，但監視器拍下完整過程，明顯見黃男是專程騎車進入停車場，警方也懷疑他使用螺絲起子毀損車輛，全案依毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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