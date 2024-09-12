全家「2款聯名新品」被推爆！上架就被掃空　網喊：跑好幾間才買到

▲全家2款新品大受好評。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全家便利商店聯名「沈早俱樂部」推出多款早餐，除了鹹鹹甜甜的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「花生火腿蛋三明治」，還有超台味的「蒜香香腸長堡」。近日就有不少網友討論，大讚蒜香香腸長堡很好吃，覺得不論是調味還是麵包，口味都很不錯。

全家今年攜手早餐推廣大使YouTuber陪沈團的沈，與其自創品牌「沈早俱樂部」聯名合作，以「隱藏版創意早餐」為主題，開賣三明治與貝果。隨著開學季到來，全家與「沈早俱樂部」也再度推出6款聯名新品，包含蒜香香腸長堡、熱炒鹹豬肉長堡、紅醬薯薯歐姆蛋三明治、花生火腿蛋三明治、塔香三杯蘿蔔糕、不錯喝紅茶。

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YouTuber陪沈團的沈4日就在Threads上發文PO出蒜香香腸長堡的照片，並說本來其實有意要買「不錯喝紅茶」，卻沒想到已經賣完了。

貼文一出，全家的小編就回應，「只好早點來全家」。其他網友則紛紛大讚蒜香香腸長堡，「香腸堡好好吃！微波完麵包也很鬆軟，重點是調味超棒。今天也買不到紅茶哭哭」、「昨天買了！真的好好吃，好喜歡一整條的香腸跟好吃的麵包」、「腸堡真的太好吃了！原本只想吃半個，結果直接嗑掉一整顆，好吃到明天還想再吃」。

除了蒜香香腸長堡，也有網友很喜歡不錯喝紅茶，「古紅好讚，紅醬薯餅也好吃」、「今天買到一組！紅茶其實沒很甜耶，加冰塊變更大杯也還是很好喝」、「紅茶真的美拍拎（不錯喝）」。就連立委吳沛憶也表示，「不錯喝，超喜（歡）」。

更有網友透露，「出3天，天天看，天天缺貨」、「昨天下班前看App有10瓶，結果下班後衝過去架上全被掃空」、「我今天也跑了好幾間才買到紅茶」、「跑了三間終於買到了啦」。

除了全家，OKmart也有推出多種早午餐供民眾選擇，像是新上市的美式肉醬熱狗堡 ，以及日式炒麵麵包、起司雞肉捲、起司牛肉捲。7-ELEVEN也有針對飯糰、麵包、包子、甜點、烘焙、鮮食、乳品、多拿滋、飲品、CITY CAFE等超過10種類別，推出39、45、55、65、75元共5種「百元以下」超值銅板價組合。