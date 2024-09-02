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4縣市連5天免外送費！foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

▲▼foodpanda。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda9月限定優惠一次看。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」9月超殺優惠來了，不僅有連5天平日午餐限定「北北基桃無限次免外送服務費」，以及「外帶自取69折」雙重優惠；加碼收一系列優惠碼，爽吃必勝客、達美樂買1送1，還有星巴克下殺第2杯5折、春陽茶事飲料半價喝等，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲4縣市午餐時段可享無限次免外送費優惠。

foodpanda最強優惠限時5天回歸，9月2日至9月6日期間11時至13時59分，針對台北市、新北市、桃園市、基隆市等4縣市推出美食外送指定店家享無限次免外送服務費，外帶自取亦可享69折優惠，就是要讓民眾省荷包有感；加碼還有「9月限定優惠碼」，包括美食外送、超級會員日皆祭出超殺優惠，趕緊開訂。

●超級會員日優惠
1. 9月4日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY36」，pandapro會員可享「必勝客下單滿449元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 9月11日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY37」，pandapro會員可享「拉亞漢堡下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 9月11日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY37」，pandapro會員可享「福勝亭下單滿379元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 9月18日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY38」，pandapro會員可享「NENE CHICKEN下單滿629元打7折」優惠，最高現折200元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 9月18日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY38」，pandapro會員可享「晨間廚房下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 9月25日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY39」，pandapro會員可享「六扇門下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●9月周四4折優惠
1. 即日起至9月30日每周四免優惠碼可享「六扇門」、「肯德基」、「樂雅樂」下單滿400元現折150元優惠，限指定品項、部分分店不適用。

2. 即日起至9月30日每周四免優惠碼可享「福勝亭」、「拉亞漢堡」、「可不可熟成紅茶」下單滿250元現折80元優惠，限指定品項、部分分店不適用。

3. 即日起至9月30日每周四免優惠碼可享「必勝客下單滿150元現折60元」優惠，限指定品項、部分分店不適用。

4. 即日起至9月30日每周四凡輸入優惠碼「九月週四四折」，可享美食外送指定餐廳下單滿329元現折135元優惠，數量有限、兌完為止。

▲▼達美樂外帶大披薩188元。（圖／業者提供）

▲達美樂全口味、尺寸披薩限時買1送1。（圖／業者提供）

●美食外送優惠
1. 即日起至9月30日免優惠碼，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿指定低消打79折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

2. 9月2日起至9月6日平日11時至13時59分，台北市、新北市、桃園市、基隆市指定用戶下單美食外送可享「指定店家享免外送費」；指定區域指定用戶外帶自取則可享69折優惠，數量有限、兌完為止。詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主。

3. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「訂餐九省」，可享「美食外送下單滿額打85折」優惠，限每日6時至21時59分指定用戶可使用，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「叫外送九省」，pandapro指定用戶可享「下單滿額打79折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至9月15日凡輸入優惠碼「午餐九省」，可享「美食外送下單滿259元打79折」優惠，最高現折100元，限每日11時至13時59分指定用戶使用，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

6. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「九月在地名店」，可享「美食外送指定店家下單滿額打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

7. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「週二星享日」，每周二可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

8. 9月11日起至9月24日免優惠碼可享「星巴克焦糖奶香星享那堤（冰熱任選）」、「星巴克巧克力可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

9. 9月25日起至10月8日免優惠碼可享有「星巴克焦糖奶香星享那堤（限冰飲）」、「星巴克冷萃咖啡」第2杯5折優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

10. 9月2日起至9月15日免優惠碼可享「漢堡王花生雙人輕巧餐5折」優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

11. 9月16日起至9月30日免優惠碼可享「漢堡王花生培根牛肉堡餐8折」優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

12. 即日起至9月30日免優惠碼可享「必勝客披薩專賣店指定大比薩（共6口味）優惠價299 元」，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

13. 即日起至9月30日免優惠碼可享「必勝客披薩專賣店指定口味小比薩（和風章魚燒／彩蔬鮮菇／雙層美式臘腸／夏威夷／日式照燒雞／四小福）同品項買1送1」優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

14. 即日起至9月30日免優惠碼可享「Pasta Hut指定紙包飯麵送一份副食（芝心腸2個）」、pandapro會員送單片起司卡滋餅（口味限超級總匯），提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

15. 即日起至9月30日免優惠碼可享「必勝客霸王功夫雞專門店下單滿250元現折30元」優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

16. 9月16日起至9月29日凡輸入優惠碼「啃德基九省」，可享「肯德基指定門市下單滿359元現折60元」優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

17. 9月16日起至9月29日凡輸入優惠碼「啃蛋撻九省」，可享「肯德基指定門市下單滿279元現折30元」優惠，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

18. 即日起至9月30日免優惠碼可享「達美樂全口味、尺寸披薩買1送1」，部分分店不適用。

19. 9月12日起至9月25日凡輸入優惠碼「微風週年慶」，可享「微風集團旗下指定餐廳下單滿499元打79折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，數量有限、兌完為止，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

20. 9月12日起至9月25日免優惠碼可享「胖老爹甜不辣／雞翅買1送1」，數量有限、兌完為止，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

21. 9月13日起至9月30日免優惠碼可享「春陽茶事柚香烏龍／覆盆子紅茶打5」折優惠，部分分店不適用。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨優惠快收。

●外帶自取優惠 
1. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「拿飲料九省」，可享「外帶自取指定飲品店家下單滿179元打8折」優惠，最高現折50元，優惠限每日下午2時起開放使用至5時，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「外帶九省」，可享「外帶自取指定店家下單滿179元打9折」優惠，最高現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨
1. 即日起至9月30日每日9時至晚上11時凡輸入優惠碼「買生鮮九省」，可享「生鮮雜貨精選店家打82折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

2. 9月3日限時1天凡輸入優惠碼「補初一九省」，可享「生鮮雜貨精選店家打77折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

3. 9月17日限時1天凡輸入優惠碼「補初十五九省」，可享「生鮮雜貨精選店家打77折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

4. 9月20日限時1天凡輸入優惠碼「小寶貝九省」，可享「生鮮雜貨店家（母嬰用品、藥局等）打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止，提醒須下單指定品項滿額才可享優惠，部分分店不適用。

●信用卡優惠
1. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至9月30日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb409」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至9月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc409」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至9月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce409」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲中國信託foodpanda聯名卡也祭出優惠。

●聯名卡專屬優惠
1. 即日起至9月30日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「刷這張九省」，即可享「美食外送下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至9月30日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「刷這張九省」，即可享「生鮮雜貨外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至9月30日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「刷這張九省」，即可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至9月30日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省刷達美樂」，即可享「達美樂下單滿499元領15%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠
1. 即日起至9月30日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

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