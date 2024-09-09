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foodpanda「無限次免外送費」加碼延長5天！8縣市都能用

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda無限次免運限時加碼。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

加碼了！外送平台「foodpanda」9月初推出「北北基桃無限次免外送服務費」活動，超殺優惠廣受好評，今（9）日宣布再延長5天，並擴大至6縣市，即日起限時5天開跑，且全台此時段還可享外帶自取69折優惠。

foodpanda即日起至9月13日「無限次免外送服務費」優惠再延長，針對台北市、新北市、桃園市、基隆市、台中市、彰化縣、彰化市、高雄市等8縣市，於平日午餐時段11時至下午2時可享美食外送不限次數免外送服務費，全台此時段更加碼推外帶自取69折優惠，優惠數量有限、兌完為止，提醒詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats迎開學季推一系列優惠。（圖／Uber Eats提供）

另，Uber Eats則針對開學季推出「返校 581」專區，攜手橋村炸雞、大阪王將、五花馬水餃館、EVERYDAY CAFE、神雞妙蒜蒜味鹽酥雞、樂漢堡美式餐廳、Tino's Pizza 堤諾義式比薩等人氣餐廳推出「指定品項買1送1」，即日起至9月10日限定吃；Uber One會員再享輸入優惠碼「開學補給」，可享單筆訂單金額滿399元打85折優惠，最高現折70元，每人限用1次。

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