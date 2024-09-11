于北辰翻車！稱白營前黨工給金流證據遭打臉　民眾黨要求道歉

▲桃園市議員于北辰。（圖／翻攝自臉書／于北辰）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案被檢方羈押，還被查出隨身碟有文件記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」；桃園市議員于北辰爆料，有民眾黨前黨工提供相似檔案，但遭本人出面打臉，稱被假冒身分。對此，民眾黨11日也透過聲明駁斥，譴責于北辰造謠、製造假新聞，嚴正要求于北辰道歉以正視聽。

于北辰10日表示，收到一名張姓民眾黨前黨工爆料，指出過去在黨內幫忙時，看到與「小沈1500」相似的檔案，這位前黨工還稱曾在部隊被他帶過，但于說自己無法證實真偽，若是可靠，希望檢方採用。後續，此黨工張殿昀本人在YouTube發布澄清影片，他表示「黨證被人截圖盜取假冒身份造謠，太離譜了吧？于北辰那的是冒充的妖怪，請下次先查證」。

針對桃園市議員于北辰受訪時的言論，民眾黨強力譴責于北辰造謠、製造假新聞，該名黨員從未擔任黨工且已自行澄清照片遭冒用，于北辰企圖混淆視聽，本黨嚴正要求于北辰道歉以正視聽。

民眾黨強調，近期許多偵辦內容遭特定週刊、媒體記者取得「獨家」新聞，誤導社會大眾、影響輿論；現在連議員、名嘴都變成捏造資訊、造假胡謅的管道，為博取聲量，成為假訊息散播的窗口，台灣民眾黨絕不縱容與姑息。

民眾黨仍呼籲檢方，應恪守偵查不公開原則，若繼續縱容「辦到哪、報到哪」的亂象發生，司法公正及信任，將蕩然無存。