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大同醫院經營權換手！衛生局罕見連發聲轟高醫：無負壓隔離房

▲▼高雄市衛生局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權易主，從高醫團隊變成長庚團隊，不過高醫工會今天（10日）召開記者會劇烈反彈。對此，高雄市衛生局罕見連發兩次新聞稿反擊，第一次為強調「保障市民就醫權益，提升急重症醫療水準，大同醫院長庚法人條件明顯較優於高醫法人」，第二次為「評選委員大多數青睞長庚。」

今晚高雄市衛生局二度發出新聞稿回應有關高醫質疑長庚因為對70歲以上長者免掛號費而獲大同醫院經營權，提及長庚獲多數評選委員青睞，尤其長庚承諾每年固定提撥4千萬元於「公衛專戶」，並提出「健康餘命躍昇計畫」，照顧社區長輩及弱勢。對於高醫批評「70歲以上長者免收門急診掛號費，低收入戶與身心障礙者全免掛號費及部分負擔，恐影響醫療分級機制」，衛生局表示，照顧弱勢及身心障礙者，是市立醫院的責任，長輩因為慢性病常跑醫院，掛號費對他們是沉重的負擔，長庚每年將為此多支付5000萬元。

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衛生局表示，COVID-19期間清空病房做「專責病房」，是所有醫院常態，譬如市立民生醫院作為指定應變醫院，曾歷經兩次全院清空收治為數最多的感染者，彰顯市立醫院防疫的重責大任。而市立大同醫院從民國99年由高醫經營起，都未設置「標準負壓隔離病房」，對空氣或飛沫傳染病如開放性結核病、禽流感等感染者，收治能力不足，也讓醫護人員暴露於風險中。

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局說，長庚法人為亞洲唯三、台灣唯一的達文西手術示範教學中心，評選過程更承諾會將相關軟硬體及團隊導入未來經營的市立大同醫院。

衛生局補充，在高醫與市府優先議約權利階段，高醫法人僅提出維持中度級急救責任醫院的水準，與在地超高齡社區目前的需求落差太大。反觀長庚則在評選時，提出重度級急救責任醫院的承諾。高醫優先議約時主張，未來大同醫院維持23個科別，長庚則一口氣要將23科增加到36科。

衛生局還說，高醫法人在優先議約階段，其所提出之經營條件，明顯低於同屬高醫體系的市立小港醫院許多，因此未獲評選委員支持。

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