郵局轉雙倍薪「剩1人沒追回」！同一主管覆核沒發現　董座提3改善

記者李姿慧／台北報導

台中民權路郵局9月5日薪轉重複入帳，1萬0964名國軍領到雙倍薪，金額高達3.8億元，根據統計，截至今天(10日)，僅剩1筆、3.6萬元尚未追回，中華郵政董事長王國材坦言系統有脆弱點，同一主管兩次覆核都通過，未來朝3方向改善，包括新進人員教育訓練、增覆核主管、系統防呆機制月底前完成檢查。

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材表示，9月5日台中郵局薪轉兩次重複入帳，目前僅剩下一個人還沒追回，約3萬6千多元，現在也持續聯絡中，這次發生狀況，除交通部假日開會外，他昨天也召開一個會議檢討，未來將3個方向進行，第一，承辦同仁8月5日剛承辦這個業務，隔一個月就處理轉帳，給這名同仁教育訓練機會太少，未來將加強教育訓練；第二，主管必須負起責任，承辦同仁給襄理覆核，兩次覆核都通過，未來覆核機制必須由經理再覆核一次，薪轉覆核要確認。

王國材指出，第三點，就是資訊系統防呆機制和設計的優化，郵局每個月轉一次薪資，發生兩次重複也放行，裡面有很大的脆弱點，要求資訊處即刻改善，這個月要完成防呆機制和改善整合檢查。中華郵政數位轉型有些狀況，應該要未雨綢繆，除現況問題改善解決，也要防範未來。

至於同一名主管覆核卻沒發現重複且通過，是否會有檢討，王國材表示，檢討將由人評會處理，新進同仁訓練不到1個月，已經開始做這麼重要的薪轉業務，新進同仁處理過程有很多很徬徨的嘗試和查詢動作，教育訓練應該更加強，負責覆核的襄理比較有經驗，但兩次覆核都讓它通過，已請相關單位檢討，有相關檢討結果出來再進一步處置。