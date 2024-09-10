中華電信iPhone16搶先開放預購「五分鐘額滿」　最熱銷2色出爐

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16在今日（10日）凌晨亮相後，三大電信紛紛出招開放預購，最早在下午3點開放網路預約的中華電信，才過5分鐘就「秒殺額滿」，根據官方統計有8成的民眾以iPhone Pro系列為入手目標，其中沙漠色鈦金屬、湛海藍色為iPhone 16 Pro系列、iPhone 16最熱門顏色。

▼iPhone 16 Pro系列沙漠色鈦金屬為民眾預約熱門顏色。（圖／蘋果官網）



中華電信今(10)日下午3點開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約秒殺額滿，顯示首款為Apple Intelligence精心設計的iPhone 16系列新機，對於忠實果粉極具吸引力，依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 16 Pro/16 Pro Max高達8成，以容量256G最多，佔4成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為沙漠色鈦金屬、白色鈦金屬，黑色鈦金屬，皆為iPhone 16 Pro系列機型專屬；如為iPhone 16系列顏色，則以湛海藍色最受歡迎。

此外，iPhone 16全系列新機將於113年9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，入手iPhone實踐智慧新生活。