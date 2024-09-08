華為「三摺疊神機」Mate XT規格曝　開啟預售已超40萬人下單

▲華為「三摺疊手機」Mate XT將於9月20日開賣。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

華為將於10日發表全球首款量產級三摺疊手機「Mate XT」，自從開啟預售後，截至昨（7）日下午，該機預約量已突破40萬人。此外，也有多名3C博主先後曝光該機的部分規格和資訊。根據大陸電商京東平台顯示，華為Mate XT將於20日正式開售，有瑞紅、玄黑兩款配色，擁有「16GB RAM + 1TB存儲空間」、「16GB RAM + 512GB存儲空間」兩個版本。

《新浪財經》報導，博主「看山的叔叔」發文披露了這款手機的更多規格信息，該機據稱研發代號 GreenLan，採用真皮後殼，前置8MP（百萬，下同）攝像頭（鏡頭，下同），後置50MP + 13MP + 潛望鏡頭。

「華為終端」官博日前公佈華為Mate XT非凡大師預訂海報，並配文稱，「以創新，致敬非凡。」從海報上可以發現，這款華為首支三摺疊手機的外觀採用「金屬+素皮」的機身材質，背面仍是經典的八邊形後攝模組，三鏡頭設計，其中還包括一顆「潛望式」長焦鏡頭。

大陸3C博主的文章稱，華為Mate XT三摺疊屏手機，配色有瑞紅／玄黑，送88W車充、Freebuds5至臻版，66W充電，「前置800萬，後置5000W+1300W+潛望，真皮後殼。」

據了解，華為在2022年便已申請多項三摺疊螢幕相關專利，直至2024年2月21日，華為申請的「摺疊屏設備」專利亮相，主體結構包括三個殼體、兩個鉸鏈和一塊柔性螢幕，使用的是一個內折鉸鏈加一個外折鉸鏈技術，以實現三個殼體的連接。