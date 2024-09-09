華為「三摺疊手機」超200萬人預定　售價預計破9萬史上最貴

▲華為「三摺疊手機」Mate XT將於9月20日開賣。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

華為終端宣布，也將於9月10日舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會，將與蘋果秋季發表會撞期，會中將發表三摺叠手機。值此之際，華為7日宣布開放三摺叠手機Mate XT預訂，據陸媒報導，開訂不到24小時，預約人數已超過200萬。目前官方尚未公布售價，但外界普遍猜測價格將超過9萬元新台幣，成為華為手機史上最貴的一款產品。

據《大象新聞》報導，這款三摺疊手機將在9月10日的華為發布會上正式推出，價格也有待屆時揭曉，將於9月20日10點08分正式開售。

儘管目前沒有公布價格，華為官方也未在其產品頁面展示具體配置資訊，這款三摺疊手機的預訂情況依然非常火爆。

無論線上還是線下管道，頓時陷入了瘋搶狀態，線下華為旗艦店門口，消費者排起了長隊預訂。開訂不到24小時，華為官方商城的預訂量已經遠遠超過200萬，非常接近250萬。

華為官方商城顯示，華為MateXT非凡大師有兩個配置版本，分別是16＋512GB和16＋1TB兩個存儲版本。外觀方面，華為MateXT有瑞紅和玄黑兩種顏色選擇，手機採用八邊形的後置攝像頭設計，配置四個攝像頭，鏡頭環和手機周邊採用金屬色。

目前，該機的官方定價尚未公布。外界普遍猜測其售價將高於2萬元人民幣（約新台幣9.04萬元），為華為手機史上最貴。