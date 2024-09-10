華為三摺疊手機預約已破「300萬人」　德邦證券：進入穩定增長期

▲華為「三摺疊手機」Mate XT。（圖／翻攝微博）

記者廖翊慈／綜合報導

華為三摺疊手機「MateXT非凡大師」於7日中午12點08分開啟預訂，預約人數目前已突破300萬，達313.7萬人。「MateXT非凡大師」將於今（10）日14點30分的華為發布會上亮相，20日10點08分正式開賣。

據《財聯社》報導， 2024年第二季度，中國折疊螢幕手機市場上，華為以41.7%的市佔率穩居第一。德邦證券指出，目前主流智慧型手機廠商基本上，完成了折疊螢幕產品線的佈局與迭代，折疊螢幕手機產業逐步進入穩定成長期。

▲華為發布會撞期蘋果。（圖／翻攝自微博）

德邦證券認為，未來AI大模型與折疊螢幕手機的深度融合，疊加價格下探進一步刺激換新意願，折疊螢幕手機整體滲透率可望快速成長。

相關上市公司中，貝隆精密智慧型手機精密結構件業務主要包括，鏡頭組件和相機模組兩大品類，其產品將透過舜宇光學，進入華為產業鏈。

天晟新材全資子公司常州昊天新材料目前已直接或間接為華為等知名手機，提供相關產品，且有折疊屏金屬背板補強用TPU膠帶系列，單面昊天TS-64035單面產品，已經通過終端測試，並且已經在折疊屏上，量產使用。