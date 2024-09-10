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iPhone16預約開跑三大電信出招　限時填問券送手機、購物金大放送

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果秋季發表會圓滿結束，iPhone 16以「加量不加價」席捲果粉，官網將於13日開放預購，20日正式上市。對此，三大電信也立即公佈限量網路預購內容及加碼好禮，中華電祭出最早開放預購、遠傳祭出限時24小時填問券就送iPhone，台灣大則是配合momo購物網送出海量mo幣，三大電信都紛紛出招搶銷量。

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中華電信最早開放iPhone 16全系列新機限量網路預約
 中華電信今(10)日宣布下午3點起，開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max限量網路預約，活動自113年9月10日15點起至17點止，數量有限，額滿為止。詳如中華電信預約網站。

為寵愛果粉，中華電信同時宣布開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max於113年9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬新款於113年9月20日於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣，讓果粉們以最快速度購得2024蘋果新機與新錶。

遠傳電信限時填問券送iPhone 16

全球果粉引領期待、最新iPhone16系列於台灣時間今（10）日凌晨正式發表，今年預計推出包含iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 1Pro Max 4款全新機型，提供果粉全新科技體驗，料再掀起年度換機熱潮！遠傳電信也宣布同步Apple官網，於9月13日晚上8時起開放預購，遠傳也從今日上午11時起，推出限時24小時快閃調查，只需線上完成今年最愛iPhone 16機款問卷，就有機會獲得最新iPhone16。

遠傳電信資深副總經理趙憶南表示，這次的iPhone 16系列價格不變，在硬體規格上提升還超有感，且未來將陸續新增多項Apple Intelligence功能，讓使用者在日常生活中能夠享受到更智慧、更便捷的使用體驗，預計將會再掀起一波年度換機大熱潮，帶動4G升級5G的需求，且過往遠傳iPhone新機到貨比市場充足，可以滿足客戶需求。全新款iPhone、搭配遠傳優質的網路、超強最新功能，三個願望一次全滿足，才是最完美的體驗。遠傳在5G網路的優勢，包含經國際機構認證的世界級網速，以及合併亞太後擁有的業界最大5G頻寬，會是消費者使用iPhone的最佳拍檔。

為替預購提前暖身，遠傳也推出限時24小時「iPhone 16最愛機款快閃調查」，從今日上午11:00起，不限遠傳用戶，只需線上回答今年最愛的iPhone 16機款/顏色，即可參加抽獎活動，就有機會獲得最新款iPhone 16，每個門號限參加1次，中獎名單將於9月20日公布於遠傳官網。（活動官網：https://fetnet.tw/VG6Q2K ，將於11:00起上線）

同時，遠傳也將推出豐富超值資費方案及空機優惠，不論搭配資費或入手空機，都將給果粉滿滿尊榮優惠，敬請期待。

台灣大哥大9/13晚上8點開放預購　指定方案最高贈4,000mo幣

全系列支援全新Apple Intelligence的iPhone 16 系列新機於台灣時間 10 日凌晨1點正式亮相。台灣大哥大今宣布9月13日（五）晚上8點起myfone門市、myfone網路門市開放預購 iPhone 16 系列，申辦5G指定專案搭購 iPhone 16，最高贈3,000元mo幣；在myfone網路門市申辦再加碼最高送1,000元mo幣，還能抽11吋iPad Air、1,000元myfone online電子禮券。

申辦台灣大哥大多元5G指定資費搭購iPhone 16系列，享10大服務免費體驗，讓用戶暢享遊戲、追劇、聽音樂等娛樂生活。包含集結Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade及iCloud+的Apple One免費體驗3個月、App Store折抵金最高700元，以及MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費、HBO GO 3個月請你看、YouTube Premium最高前4個月免費優惠。除了娛樂體驗外，多元好禮更擴及閱讀、資安、減碳生活，打造科技電信生活圈，天下數位全閱讀免費3個月、反詐戰警個人版進階方案免費6個月，此外，搭配「減碳行動 智慧移動」系列活動，申辦指定專案可獲智慧共享電動機車領導品牌WeMo的WeMo PASS 3個月免費，攜手消費者落實減碳拼淨零。除了在外使用5G行動，在家也要暢享高速光纖，寬頻新申辦好速加掛，憑寬頻帳單最高省3,800元，再贈600GB行動上網流量、1,000元mo幣。

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