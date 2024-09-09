屏警結合宮廟+超級夜總會節目　演短劇教防AI詐騙

▲屏東縣警局在東隆宮超級夜總會節目，演出短劇教防AI詐騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為喚起民眾防詐警覺，由主任秘書郝心誠率宣導團於5日前往東港鎮地方信仰中心東隆宮前廣場，藉由東港迎王平安祭典大總理鄭春忠先生聘請「超級夜總會」節目，舉辦「2024東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典」晚會活動時，以逗趣的短劇表演方式，向在場民眾說明詐騙集團如何用AI變聲變臉技術的詐騙手法及提醒民眾要事前與親友建立「通關密語」等防詐技巧，避免讓詐騙團用假冒親友來電詐騙得逞。

警方表示，智慧型手機已成為新世代人們生活的一部分，上自百歲人瑞、下自孩童幾乎人手一機，又因AI科技蓬勃發展，詐騙集團會用AI變聲變臉技術，偽冒親友的「音頻」或變造「臉部」影像，再透過LINE通訊軟體的語音來電或視訊通話，讓接聽電話的長者誤以為是自己熟識的親友，冒牌親友透過通話取信被害者後，就會以發生車禍要付對方醫藥費或購物錢不夠或要繳保險費或付工程款等理由，表示要借錢應急要求被害者匯款詐騙，等受害者匯款後碰到真正的親友時，才知道遭詐受害。

警察局長戴台㨗表示，利用AI技術詐騙，已成為詐騙集團慣用的手法，為避免民眾被AI變聲變臉技術詐騙，呼籲民眾平時先與親友建立家族的「通關密語」，只要在電話中談到「錢」，就要用事先建立的通關密語來問對方，或如用LINE視訊通話，就請對方在鏡頭前「揮揮手、轉轉頭或左右移動」，如對方答不出通關密語或發現手機螢幕上有影像重疊或模糊或有其他影像出現的情形，就是詐騙電話，絕對不要輕信匯款，最重要的是先掛斷電話，再撥打來電要借錢的親友「原來的行動電話」或「家中室內電話」查證，就不會被騙，籲請大家分享給親友，讓詐騙止步。