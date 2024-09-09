爭取國際標準室內自由車館落腳台中　江啟臣會勘牛埔仔運動公園

▲台中市議長張清照與立法院副院長江啟臣，今(9)日上午前往牛埔仔運動公園進行會勘。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市被認為是國內自行車發展重鎮，更擁有位在清水區鰲峰山的室外333米自由車場，是全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道。台中市府為爭取設國際標準的立室內賽場，台中市議長張清照與立法院副院長江啟臣，今(9)日上午會同相關單位，前往牛埔仔運動公園進行會勘，江啟臣說，台中具有三大優勢，最強選手、最棒產業，以及最好的地理位置，是南來北往或移地訓練的最佳選擇，盼體育署盡快核定。

張清照表示，台中市自行車產業非常發達，自由車比賽成績也非常好，過去他爭取鰲峰山的自由車場是室外的，但如果有個室內的自由車場，就能讓優秀的選手、教練不用面對風雨影響進行練習，且台中也能舉辦國際性比賽，讓台中成為真正的自行車之都。

江啟臣說，台中不只是臺灣、更是國際自行車發展的重鎮，不管是製造能力、國際品牌實力都是一等一，全台最強的選手也都在台中，唯一的遺憾就是2014年後在國際大賽沒能拿下金牌，而當中的大問題就是場地因素，造成訓練上的挑戰與不穩定要素。不只賽道規格不同、室內與戶外也有差異，只能在比賽前才到當地適應場地，因此興建與國際規格接軌的250米標準自由車賽道，不只是台中亟需、更是台灣亟需。

江啟臣也提到，場館營運應朝多功能規劃，因此在與體育署溝通的過程中，也表達場館不應只有標準賽道，還應包含商業空間、200米PU跑道與國際媒體區等。他強調，台灣有多個縣市都在爭取設立室內自由車館，但台中具有獨一無二的三大優勢：最強選手、最棒產業，以及最好的地理位置，是南來北往或移地訓練的最佳選擇，希望體育署盡快核定，讓正值青春年華的選手們多替臺灣拿下更多金牌。

教育部體育署專委周德倫表示，台中市推展自行車運動在國內非常傑出，不只成績頂尖，也培訓出如蕭美玉、馮俊凱等多位國家隊選手。體育署已經核定333米賽道的修繕經費，有關符合符合國際標準認證之室內自由車館設置問題，最快下個月召開審查會。