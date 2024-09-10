科技業搶人！職校教師出走潮　校長嘆：起薪就差一大截

▲科技業高薪挖角，技職工科學校面臨師資荒。（圖／大安高工提供）

記者楊惠琪／台北報導

新學期剛開始，各行各業鬧缺工，教育界也不例外，中小學鬧代理教師荒，技職學校也受到AI熱潮影響，產業界高薪搶人，不少職校教師轉行科技業，其中又以電機電子群師資缺口最嚴重。連職校龍頭台北市大安高工招考代理教師，第12招才找到老師，新北高工開出2名正式教師缺竟只有2人報名。職校校長嘆，起薪就差一大截，誰還願意留在學校犧牲奉獻。

大安高工校長楊益強表示，隨著AI產業蓬勃發展，產業界用人需求大，頻頻從教育界高薪挖角，相較之下，在學校教師待遇遜色，工作強度與日遽增，還要面臨親師生問題，近年來越來越多中生代老師求去，新鮮人也不願投入教職，學校今年招考代理教師，直到第12招才找到老師，而且還是不具教師證、非相關科系的代理教師。他坦言，代理教師的教學經驗與實作能力恐成職校未來隱憂。

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因應AI熱潮，新北高工資訊科今年增班，在新北市教師聯招開出2名正式教師職缺，卻只有2人報名，最後錄取1名，只好請校內老師超鐘點補足人力。新北高工校長林清南說，電機電子群產業太夯了，業界求才若渴，對校園產生嚴重的磁吸效應，「魚池的魚變少了，還抓不到大魚，大魚都跑到業界去了。」

林清南直言，職校正式教師第一年年薪約五、六十萬，科技業第一年年薪就破百萬，之後調薪幅度更快，雖然產業壓力大，但教育環境壓力也不輕，越來越少年輕人願意投入教職，隨著資深教師退休，教育現場只會更青黃不接。他建議政府應正視技職師資缺口，如何從根本的薪資結構進行調整，進而提高教學誘因，「不能只是喊話要老師犧牲奉獻。」

台北市教育局技職科長陳秉熙坦言，有越來越多職校面臨產業界挖角，導致師資出現缺口，計畫與相關產業工會攜手引進合適業師，另一方面跟大學合作公費生培育計畫，希望能穩定師資人力，同時也會請資深教師帶領代理教師或安排在職進修，以確保教學品質。

新北市教育局表示，因應技職師資不足問題，新北市已推出「引薦職場專業師傅」、「攜手大學教授授課」、「培育跨領域及整合退休師資」3大措施，盼能穩定師資。新北教育局也呼籲教育部，全面盤點10年內師資缺口，啟動長期師資培育規劃，以及擴大公費名額增加誘因，並開創多元師資培育管道。

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