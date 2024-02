美眾院「對中鷹派」今率團抵台　蓋拉格：美國與台灣站在一起

▲美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)於22日率團抵達台灣,他在聲明中提到,「美國會與台灣站在一起,透過領導人和經濟之間的深入聯繫,加強台灣海峽的和平穩定。」

蓋拉格22日率團訪台,成員包含議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、聯邦眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)、聯邦眾議員摩爾頓(Seth Moulton)及聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)等人。訪團將晉見總統蔡英文、副總統賴清德及副總統當選人蕭美琴,而蓋拉格也將與立法院長韓國瑜會面。

根據《路透社》報導,蓋拉格發布聲明指出,台灣一次又一次地向世界展示如何抵禦中共的欺凌,與此同時還能蓬勃發展,「美國會與台灣站在一起,透過領導人和經濟之間的深入聯繫,加強台灣海峽的和平穩定。」

共和黨籍的蓋拉格從2017年起成為威斯康辛州的聯邦眾議員,並擔任2023年1月成立的眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)首任主席,向來對挺台立場直言不諱。