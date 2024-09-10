　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／iPhone 16全系列價格出爐　外媒預測失敗「全部沒漲價」

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果秋季發表會 10日凌晨正式登場，而不少果粉最在意的iPhone 16全系列價格也正式公佈。在發表會前，外媒普遍預測價格將會調漲約2,000元（約60-70美金），但在正式發表後「完全沒漲價」。在iPhone16上，與15維持一樣價格並沒有漲價；在iPhone 16 Pro系列上也同樣沒漲價，與去年維持同樣價格，台灣官網在直播結束後立即公開台灣售價，也並沒有任何變化。

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

在價格方面，iPhone 16維持與15一樣價格，將推出128、256、512G三種版本，128G為799美金，iPhone 16 Plus則為899美金；iPhone 16 Pro系列也同樣沒漲價，iPhone 16 Pro 128GB價格為999美金、iPhone 16 Pro Max將從256G販售，價格為1,199美元。

而台灣官網價格在直播結束後也隨即出來，售價將跟去年一樣，詳細請參考下表。

型號 128GB 256GB 512GB 1TB 開賣日
iPhone 16 (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$29,900 NT$33,400 NT$40,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣
iPhone 16 Plus (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$32,900 NT$36,400 NT$43,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣
iPhone 16 Pro (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) NT$36,900 NT$40,400 NT$47,400 NT$54,400 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣
iPhone 16 Pro Max (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) - NT$44,900 NT$51,900 NT$58,900 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣

iPhone 16（128G 799美金／台灣售價29,900） 、iPhone 16 Plus（128G 899美金／32,900台幣）

眾所期待的iPhone 16在今年 蘋果AI（Apple Intelligence）加持下備受期待，今年推出5款新色黑色、白色、藍色、青色、粉紅色（正式名稱待官方公佈），同時一樣以航太及金屬打造，比初代多出50%硬度、是其他智慧型手機的2倍。在電量方便，加大了電池容量，以及受到全新A18晶片所賜，將更有效的省電，解決散熱相關問題。

如同先前預測，iPhone 16將搭載A18系列晶片，將消耗電力降低30%，能更加解決散熱問題；而在機身部分將多出操作按鈕（Action Button）、相機控制（Camera Control），分別可以自訂義習慣的使用App、直接滑動手指來放大和縮小相機焦距。

在AI方面，蘋果推出與三星類似的「搜尋圈」功能，透過照片就可以立刻搜尋相關資訊，包含餐廳營業時間、寵物品種等等，這些功能可以直接透過相機控制（Camera Control）直接搜尋。

ET快訊
醫失眠35年→3分鐘入睡！　「只用1招」睡超飽

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果秋季發表會總整理！iPhone 16新色、價格公開　AI中文版明年登場

快訊／iPhone 16全系列價格出爐　外媒預測失敗「全部沒漲價」

快訊／iPhone 16公布9新色！夢幻湛海藍、「沙漠鈦金」登場

快訊／「史上最大」全金屬Apple Watch 10　超帥鈦黑色售價出爐

16要來了！4舊機將停產「這3款iPhone降價販售」

一款App掌握鴻海電動巴士動向　「iBus+」8大應用正式上線

iPhone 16最大賣點「多一顆鍵」！電池將改善上一代過熱問題

iPhone15該換16？外媒曝「最大問題改善」：超興奮der！

iPhone 16有5個升級「最大賣點」揭！將開啟歷史升級週期

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

正妹小草被笑「結巴晶晶體」 陳智菡怒了｜20240909 ET午間新聞

柯文哲羈押禁見不提抗告　律師證實：柯不願為難法院

蘋果秋季發表會總整理！iPhone 16新色、價格公開　AI中文版明年登場

快訊／iPhone 16全系列價格出爐　外媒預測失敗「全部沒漲價」

快訊／iPhone 16公布9新色！夢幻湛海藍、「沙漠鈦金」登場

快訊／「史上最大」全金屬Apple Watch 10　超帥鈦黑色售價出爐

16要來了！4舊機將停產「這3款iPhone降價販售」

一款App掌握鴻海電動巴士動向　「iBus+」8大應用正式上線

iPhone 16最大賣點「多一顆鍵」！電池將改善上一代過熱問題

iPhone15該換16？外媒曝「最大問題改善」：超興奮der！

iPhone 16有5個升級「最大賣點」揭！將開啟歷史升級週期

蘋果秋季發表會總整理！iPhone 16新色、價格公開　AI中文版明年登場

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

快訊／iPhone 16全系列價格出爐　外媒預測失敗「全部沒漲價」

快訊／英國凱特王妃宣布「我已經完成化療」　療傷旅遊影片曝光

座位全被佔滿！他早40分鐘到教室怒了　網笑：氣急敗壞齁

快訊／iPhone 16公布9新色！夢幻湛海藍、「沙漠鈦金」登場

陸上億網紅「小楊哥」爆劈腿！正宮怒送小三坐牢　形象全毀掉13萬粉

妹子直播賣車！突謎片式飆高音「啊啊啊」...慘遭電動車夾手

快訊／高雄爆鐮刀砍人！1男頭部、身體遭砍送醫急救

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因：太可怕

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

3C家電熱門新聞

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

iPhone 16最大賣點「多1顆鍵」！

iPhone15該換16？

iPhone 16最大賣點揭！開啟歷史升級週期

iPhone 16新機懶人包來了！預購日期曝光

iPhone16上市前4大看點！

iBus+ App正式上線　掌握鴻海電動巴士動向

飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝

iPhone 16外觀曝光！部落客：有預感這支會大賣

正妹聯名肉搜「展場色狼」

蘋果11款產品「停產絕版」　零售通路將優惠出清

更多熱門

相關新聞

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

蘋果2024秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，全球有超過200萬人在線觀看。iPhone 16系列新機，一般版這次推出5種配色，分別是群青色、深青色、粉紅色、白色、黑色。iPhone 16、16 Plus螢幕尺寸維持6.1、6.7吋。其中最受關注的16 Pro、Pro Max推出4種配色，除了鈦黑、鈦白、自然鈦，還有全新「沙漠鈦金」色，並推出史上最大尺寸6.9吋螢幕的iPhone 16 Pro Max。

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

汪小菲妻子馬筱梅自曝真實身高　

汪小菲妻子馬筱梅自曝真實身高　

看衰iPhone 16！難掀換機潮　彭博揭原因

看衰iPhone 16！難掀換機潮　彭博揭原因

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

關鍵字：

蘋果直播

讀者迴響

熱門新聞

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

醫失眠35年→3分鐘入睡！　「只用1招」睡超飽

即／國3嚴重車禍！大貨車南下大溪出口翻覆

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

半套抓龍筋！排毒小姐姐「手一掏」：有點大　摸出睪丸癌

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　腦出血ICU搶命中

「超派炸雞」剩1家　老闆認：超派鐵拳風波很傷

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

妻用夫舊手機　跳出女同事私密照「想舔妹妹了」

日網瘋傳「雙色心理測驗」

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面