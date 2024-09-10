快訊／iPhone 16全系列價格出爐　外媒預測失敗「全部沒漲價」

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果秋季發表會 10日凌晨正式登場，而不少果粉最在意的iPhone 16全系列價格也正式公佈。在發表會前，外媒普遍預測價格將會調漲約2,000元（約60-70美金），但在正式發表後「完全沒漲價」。在iPhone16上，與15維持一樣價格並沒有漲價；在iPhone 16 Pro系列上也同樣沒漲價，與去年維持同樣價格，台灣官網在直播結束後立即公開台灣售價，也並沒有任何變化。

在價格方面，iPhone 16維持與15一樣價格，將推出128、256、512G三種版本，128G為799美金，iPhone 16 Plus則為899美金；iPhone 16 Pro系列也同樣沒漲價，iPhone 16 Pro 128GB價格為999美金、iPhone 16 Pro Max將從256G販售，價格為1,199美元。

而台灣官網價格在直播結束後也隨即出來，售價將跟去年一樣，詳細請參考下表。

型號 128GB 256GB 512GB 1TB 開賣日 iPhone 16 (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$29,900 NT$33,400 NT$40,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣 iPhone 16 Plus (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$32,900 NT$36,400 NT$43,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣 iPhone 16 Pro (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) NT$36,900 NT$40,400 NT$47,400 NT$54,400 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣 iPhone 16 Pro Max (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) - NT$44,900 NT$51,900 NT$58,900 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣

iPhone 16（128G 799美金／台灣售價29,900 ） 、iPhone 16 Plus（128G 899美金／32,900台幣）

眾所期待的iPhone 16在今年 蘋果AI（Apple Intelligence）加持下備受期待，今年推出5款新色黑色、白色、藍色、青色、粉紅色（正式名稱待官方公佈），同時一樣以航太及金屬打造，比初代多出50%硬度、是其他智慧型手機的2倍。在電量方便，加大了電池容量，以及受到全新A18晶片所賜，將更有效的省電，解決散熱相關問題。

如同先前預測，iPhone 16將搭載A18系列晶片，將消耗電力降低30%，能更加解決散熱問題；而在機身部分將多出操作按鈕（Action Button）、相機控制（Camera Control），分別可以自訂義習慣的使用App、直接滑動手指來放大和縮小相機焦距。

在AI方面，蘋果推出與三星類似的「搜尋圈」功能，透過照片就可以立刻搜尋相關資訊，包含餐廳營業時間、寵物品種等等，這些功能可以直接透過相機控制（Camera Control）直接搜尋。