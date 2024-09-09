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「僅8議員到場」罷免投票流會　金門議長發聲了：相煎何太急！

▲▼罷免投票流會「僅8議員到場」，金門議長發聲了：相煎何太急。（圖／記者林名揚翻攝）

▲罷免投票流會「僅8議員到場」，金門議長發聲了。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣議長洪允典日前被爆公器私用，將議會職員當作私人幫傭，及濫用機關用地蓋違建招待所等，甚讓議員看不下去提案罷免。金門縣議會今（9）日進行罷免投票，因為未達法定人數宣布流會，僅8位議員到場、6人完成簽到，無法舉行投票。洪允典發聲表示，感謝過半數議員的強力支持，不僅守住議會的尊嚴，也唾棄不理性的罷免。

針對罷免案爭議，洪允典表示，他8月22日偕同9位議員拜訪國台辦，積極爭取「開放來金旅遊、翔安機場共用、通橋通電通氣、金廈漳泉生活圈」等民生經濟政策，結果內政部當日發布新聞稿，他才得知部分議員於8月21日突然向內政部提出本件罷免案，令人措手不及！

今天上午9時30分召開罷免投票會議，僅有6席議員簽到出席，未達法定人數而宣告流會，否決罷免案。洪允典對此表示，所幸這個難關在今天渡過了，他相信流會的結果是全體議員所展現的高度智慧，因此獲得的革命情感可以讓全體議員心連心，重新團結合作，一起走出過去的紛擾，翻開議會的新頁，不再製造對立的氛圍，希望過去的恩怨消弭無蹤，願選舉的戰火不再蔓延。

▲▼金門罷免投票 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門罷免投票流會。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門罷免投票 。（圖／記者林名揚翻攝）

洪允典強調，感謝過半數議員的強力支持，不僅守住議會的尊嚴，也唾棄不理性的罷免，讓本人有機會繼續為議會服務，也呼籲「19位議員一家人，本是同根生，相煎何太急！」

另外，大陸文旅部已於8月30日宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。洪允典說，終於等到這個振奮人心的好消息，大家一起繼續努力讓金門走出大環境混沌的時局，經由陸客來金旅遊的活水，挹注金門經濟產業發展及協助觀光產業走出困境。

他說，相信自2024年10月起，金門將恢復疫期前的榮景，也期待大陸釋放更多夯實的惠金政策，讓金門成為「兩岸經濟文化交流合作，深化產業領域融合發展」的示範區。

針對媒體報導「金門議長濫權購酒 低買高賣賺取暴利！」洪允典鄭重澄清：「以縣議會名義行文金門縣政府，向金酒公司購入50罈12公升典藏珍品雙金紀念酒（福）是供公務使用，全部列冊管理，且帳務清楚，完全沒有獲利的問題。

他也重申，從未為了個人利益，利用職權向金門酒廠施壓，讓特定船公司以自貿港船員自用名義，向金門酒廠買1L 58 度白罈免稅酒，再把酒出口 轉賣到中國福建等地販賣牟利」等情，併此敘明。

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