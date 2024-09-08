　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

讓遊客深度體驗　「預約台東假期」3天2夜超優惠

▲「預約台東假期」優惠活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「預約台東假期」優惠活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府鼓勵遊客深度玩台東，邀集旅遊業者推出「預約台東假期」3天2夜、2人成行套裝遊程，遊客可自由搭配入住旅宿，結合免費半日遊及自由行程，享每人2099元起專案優惠。縣府並於9月7、8日一連兩天在臺北西門捷運站B1大廳舉行推介會行銷，活動現場除了行銷套裝遊程，還邀集臺東8家特色攤商展售，並推出限量優惠，前500名現場報名者，加碼每人再省100元，每人1999元起即可體驗台東之美，結果獲得熱烈迴響，許多人立即揪朋友購買遊程。

台東縣長饒慶鈴表示，台東是多元且充滿魅力的縣市，從壯闊的太平洋風光到豐富的部落文化，以及擁有全國最純淨的好空氣，處處都是旅遊亮點。此次特別推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程專案，每人最低2099元起，每套行程均含2晚住宿、主題半日遊或臺東特色體驗，讓遊客深度體驗臺東。預約專案限量9000人次，活動到今年11月25日止，歡迎相揪來台東深度旅遊。

交通及觀光發展處長卜敏正說明，「預約台東假期」專案參考國際觀光城市做法，納入「生態永續」、「天然溫泉」、「部落旅遊」、「觀星導覽」及「農遊體驗」五大台東特色遊程，也保留旅客自由選擇行程彈性，無論自由行或團體旅遊都可彈性規劃，遊客可依需求選擇入住民宿、旅館或星級飯店，承辦旅行社除提供最優惠價格，還贈送半日遊、深度體驗台東，也提供系列套裝行程供遊客選擇搭配，遊客可結合自由行參訪著名景點、品嚐台東小吃。

「預約台東假期」專案優惠限量9000人次，活動即日起到今年11月25日止，除了台北行銷場次，9月28、29日也將到高雄漢神巨蛋舉辦微型旅展。此次專案遊客須先向旅行社報名預約，也可選擇租車或搭配免費台灣好行、兩折的台灣觀光巴士遊程，也可加購深度、精緻化1日遊行程，享受台東慢活悠樂生活。活動最新消息請見官方網站：https://www.booking-taitung.com.tw/ 。

ET快訊
快訊／李洋激動哭了！
快訊／土石淹軌道200公尺「搶通暫無時間表」　南迴線加開列車
快訊／嗆小草不願出門挨批　林昭印現身90度鞠躬道歉
LIVE／聲援柯文哲！民眾黨集結濟南路「怒吼」　館長、陳佩琪
消防員墾丁溺水亡！　送醫判定硬腦膜下出血
9歲童星級酒店溺水死亡　家屬悲痛報驗
快訊／大雨狂炸土石淹沒「鐵路消失」　集集線停駛
賣手機前已刪資料！她床戰片仍外流　專家曝少做1事個資會外洩
快訊／U18台日冠軍戰　日本先發陣容出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義南興國中13歲桌球好手陳凱程　拍下國際賽15歲組男單銅牌

青年咖啡師創新手眼訓練　83歲長者「蚊香繞圈」比賽沖咖啡

台南永康強降雨高速公路旁道路又淹水　民眾嘆下雨5分鐘必淹水

全國萬人健走大會師齊步走　基隆視障免費按摩體驗上場

全國萬人健走大會師齊步走　基隆消防全力推廣防災知識

慶中秋！　桃園慈湖9／13-17夢幻水舞秀登場

桃園2萬6799人罹患失智症　衛生局推關懷列車籲接納包容

打破高齡風險　台東54歲婦產下健康龍鳳胎！開心收縣府8萬紅包

前台南縣議長吳健保辭世　吳禹寰：失父之痛莫此為甚

讓遊客深度體驗　「預約台東假期」3天2夜超優惠

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

嘉義南興國中13歲桌球好手陳凱程　拍下國際賽15歲組男單銅牌

青年咖啡師創新手眼訓練　83歲長者「蚊香繞圈」比賽沖咖啡

台南永康強降雨高速公路旁道路又淹水　民眾嘆下雨5分鐘必淹水

全國萬人健走大會師齊步走　基隆視障免費按摩體驗上場

全國萬人健走大會師齊步走　基隆消防全力推廣防災知識

慶中秋！　桃園慈湖9／13-17夢幻水舞秀登場

桃園2萬6799人罹患失智症　衛生局推關懷列車籲接納包容

打破高齡風險　台東54歲婦產下健康龍鳳胎！開心收縣府8萬紅包

前台南縣議長吳健保辭世　吳禹寰：失父之痛莫此為甚

讓遊客深度體驗　「預約台東假期」3天2夜超優惠

「手套」培頓找到新工作！將執教加州聯盟阿拉米達學院

快訊／U18日本速度戰安打狙擊　中華1局0比1日本　

快訊／李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

土石淹軌道200公尺「搶通暫無時間表」　南迴線加開列車、開放站票

嘉義南興國中13歲桌球好手陳凱程　拍下國際賽15歲組男單銅牌

果粉快看！iPhone 16新機懶人包來了　預購日期曝光

嗆小草不願出門挨批　林昭印90度鞠躬道歉：謝謝你們今天到場！

豬哥亮帥兒學成歸國當機師！「父子合照」搞烏龍　謝金晶也看傻眼

可直接對「有意輕生者」問自殺念頭！專家：反有助預防

貓貓保母「左右護法」暖陪2歲小孫子！　阿嬤得意笑：睡得比較久

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

地方熱門新聞

火星人狂吸8萬人到場　85分鐘疏運完

台中日曜「零碼鞋清倉會」萬雙鞋款下殺300元起　麗寶推單寧特賣會

無牌汽車停放騎樓太超過警方開單拖吊女車主咆哮推員警慘了

視察捷運萬大中和線中和站　侯友宜：力拚2027年底完工

台南白河警公布9月9日至15日機動測速照相地點

貢寮和美里新設簡易自來水　居民生活用水更便利

全齡設施友善長者　汐止農會打造綠色照顧園區

台灣文博會結束水道貓意外引起話題

花蓮獅子會捐2千斤文旦柚　分享吉安鄉長輩

打破高齡風險　54歲婦人產下健康龍鳳胎

2024全國虛擬三項運動錦標賽　成績揭曉

台南祀典大天后宮鎮南天上聖母鑾駕發表授證宮廟博物館

屏東婦租屋育5幼子　房東不續租警募款送暖

嘉義鹿草涸魚文化季　重溫傳統農業文化

更多熱門

相關新聞

台東千人大會師　感謝志工無私奉獻

台東千人大會師　感謝志工無私奉獻

「感謝每位志工的無私奉獻，您辛苦了！」為凝聚志工向心力，台東縣政府8日舉辦以身心靈放鬆為主題的千人大會師，台東縣長饒慶鈴為今年新成立的10支志工隊授旗，並表示，台東志工充滿熱情與活力，持續為志工提供訓練課程、講座及保險保障，更將志工的身心靈健康視為首要任務，期盼吸引更多民眾加入志工行列。

米國學校舉辦大地餐桌成果展　小朋友化身大廚

米國學校舉辦大地餐桌成果展　小朋友化身大廚

台東台11線女駕駛撞斷電桿翻車！酒測值0.26慘了

台東台11線女駕駛撞斷電桿翻車！酒測值0.26慘了

U18陳世展勾出一片天激勵綠島棒球

U18陳世展勾出一片天激勵綠島棒球

台東縣防災士年度培訓圓滿落幕

台東縣防災士年度培訓圓滿落幕

關鍵字：

假期旅遊台東

讀者迴響

熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

可能有雙颱！　今雨擴全台

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

即／雪隧火燒車「雙向封閉中」　國5成大型停車場

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

更多

最夯影音

更多

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面