讓遊客深度體驗　「預約台東假期」3天2夜超優惠

▲「預約台東假期」優惠活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府鼓勵遊客深度玩台東，邀集旅遊業者推出「預約台東假期」3天2夜、2人成行套裝遊程，遊客可自由搭配入住旅宿，結合免費半日遊及自由行程，享每人2099元起專案優惠。縣府並於9月7、8日一連兩天在臺北西門捷運站B1大廳舉行推介會行銷，活動現場除了行銷套裝遊程，還邀集臺東8家特色攤商展售，並推出限量優惠，前500名現場報名者，加碼每人再省100元，每人1999元起即可體驗台東之美，結果獲得熱烈迴響，許多人立即揪朋友購買遊程。

台東縣長饒慶鈴表示，台東是多元且充滿魅力的縣市，從壯闊的太平洋風光到豐富的部落文化，以及擁有全國最純淨的好空氣，處處都是旅遊亮點。此次特別推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程專案，每人最低2099元起，每套行程均含2晚住宿、主題半日遊或臺東特色體驗，讓遊客深度體驗臺東。預約專案限量9000人次，活動到今年11月25日止，歡迎相揪來台東深度旅遊。

交通及觀光發展處長卜敏正說明，「預約台東假期」專案參考國際觀光城市做法，納入「生態永續」、「天然溫泉」、「部落旅遊」、「觀星導覽」及「農遊體驗」五大台東特色遊程，也保留旅客自由選擇行程彈性，無論自由行或團體旅遊都可彈性規劃，遊客可依需求選擇入住民宿、旅館或星級飯店，承辦旅行社除提供最優惠價格，還贈送半日遊、深度體驗台東，也提供系列套裝行程供遊客選擇搭配，遊客可結合自由行參訪著名景點、品嚐台東小吃。

「預約台東假期」專案優惠限量9000人次，活動即日起到今年11月25日止，除了台北行銷場次，9月28、29日也將到高雄漢神巨蛋舉辦微型旅展。此次專案遊客須先向旅行社報名預約，也可選擇租車或搭配免費台灣好行、兩折的台灣觀光巴士遊程，也可加購深度、精緻化1日遊行程，享受台東慢活悠樂生活。活動最新消息請見官方網站：https://www.booking-taitung.com.tw/ 。