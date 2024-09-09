國慶疏運「高鐵加開91班列車」　9／11凌晨0時開搶

▲國慶疏運，高鐵加開91班次列車。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年國慶日未有連假，民眾若自行請假就有4天連假，將能規劃出遊，台灣高鐵公司今（9日）宣布，國慶疏運期間加開91班次列車，包含南下46班、北上45班，總計提供1048班次，9月11日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵規劃10月9日至10月14日為期6天的國慶疏運，加開91班次列車，總計6天提供1048班次的旅運服務。高鐵公司提醒，需要搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車。

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高鐵公司指出，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

高鐵公司提醒，10月9日南下的1337、1269車次，10月11日南下的1269車次，以及10月13日北上的1336、1698、1296車次，此6車次僅提供11至12節車作為自由座車廂。

高鐵公司表示，同時上述6車次抵達端點站（左營站/南港站）的時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），搭乘上述車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

為提供團體旅客便利的訂票服務，台灣高鐵公司即日起推出「團體票線上訂位」，11至20人（含）全票及孩童票的團旅，可預訂自公告的開放訂位日起、至乘車日（含）前8日之車票，同團全票人數11人（含）以上者，享全票95折優惠。



今年國慶晚會與國慶煙火分別於台北大巨蛋與雲林虎尾高鐵特定區舉辦，台灣高鐵提供多樣化旅遊產品，包括高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，均包含高鐵優惠車票，另可搭飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等，可上網搜尋「搭高鐵・遊台灣」。

高鐵公司表示，國慶疏運期間，維持提供大學生優惠及早鳥優惠，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」、「商務車廂限量升等」等專案，及開放「團體票11到20人線上訂位」，但TGo會員月月Go有禮、指定車次團體及校外教學等專案則暫不適用。