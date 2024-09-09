才退役「李洋閃曬女友合照」　一票粉絲：最驚嚇的新聞

▲李洋送女友搭機去留學。（圖／翻攝李洋IG）



網搜小組／劉維榛報導

連2屆奧運奪金的「麟洋配」，黃金搭檔之一李洋在昨（8日）光榮引退，除了新學期要到國體大學開課，他更曝2大夢想，包括騎自行車環島，以及赴美觀看NBA等。而各界也非常關心李洋的感情生活，今早他PO限動稱「氣質女友要出國留學了」，引發網友驚呼「早上最驚嚇的新聞！」

李洋今早在IG貼出限時動態，放閃照片可見，李洋微笑摟著女友，女友也甜笑依偎在李洋的懷裡，下方則註記「氣質女友要出國留學了」，並附上流淚不捨的符號。

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事實上，李洋昨日在退役記者會上，就有簡單提到「今天退役，我女友明天出國留學，剛好我無縫接軌上專長課，有和老師們討論我如何傳授自己的經驗，希望自己利用自己的影響力，去幫助其他領域的人。」

而一名網友在《Threads》訝異表示，「蛤！結果換李洋女友要出國留學了？早上最驚嚇的新聞，這兩個人怎麼都是遠距離鴛鴦，李氏夫妻永浴愛河、鶼鰈情深。」

底下也引來6000多名網友支持暖喊，「一直覺得他女友很讚，低調而且不因為男友的優秀而放棄自己的人生規劃」、「不會吧，這人生太奇妙了吧！我還想李洋接下來比較多時間跟女友在一起」、「這對真的好欣賞，彼此都支持自己的夢想跟目標，好讚！肯定結婚沒問題的」、「希望他們遠距離戀愛也很順利」、「太棒了！各自成就更好的自己，李洋副教授寒暑假都可以出國陪讀」。