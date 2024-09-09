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80家蛋黃酥大評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」：酥脆完美

▲▼ 。（圖／甜點精算師授權引用）

▲80款蛋黃酥評比。（圖／甜點精算師授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

每年中秋節一到，很多名店都會推出蛋黃酥。IG一名「甜點精算師」今年評比了80間蛋黃酥之後，列出回購率排行榜，前三名分別是「艸式（回購率99.5%）」、「不二糕餅（回購率99.1%）」、「聯翔餅店（回購率99%）」。另外，她還製作送禮指南，幫忙挑出哪家蛋黃酥適合送另一半、長輩、客戶、朋友。

原PO在「Dcard」發文「全台80間蛋黃酥大評比，這家讓我爆肥10公斤！」今年品嘗下來，發現越來越多店家嘗試創新，不僅有傳統的蛋黃酥，還有各種口味的新品。吃遍80家蛋黃酥後，她列出超詳細「80款精選蛋黃酥評比」圖解，還製作「蛋黃酥送禮指南」，並加碼「12星座蛋黃酥送禮指南」。

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評比中，她以回購率當成排行依據，第一排都是回購率高達90%以上的蛋黃酥，分別是「艸式（回購率99.5%）」、「不二糕餅（回購率99.1%）」、「聯翔餅店（回購率99%）」、「烏邁（回購率90%）」、「慶祝（回購率90%）」、「林記糕餅（回購率90%）」、「不二坊（回購率90%）」、「Mr.啃（回購率90%）」，第二排開始的回購率就剩80%了。

至於前三名為何給艸式、不二糕餅和聯翔餅店？她表示，第一名「艸式甜點」是近評測尾聲才吃到的蛋黃酥，「當我苦惱今年沒有讓我又驚又喜的蛋黃酥天菜時，它出現了！在完美傳統的蛋黃酥裡，加了一些焦糖底的小巧思，表皮跟底都好酥脆好完美！」

▲▼ 。（圖／甜點精算師授權引用）

▲前三名淺談。（圖／甜點精算師授權引用）

再來，她讚第二名「不二糕餅」的酥皮、甜度跟質地都完美的紅豆泥，還有烤出完美香氣的蛋黃，讓她一想到就留口水。至於第三名「聯翔餅店」，其實在去年評比中奪下第一過，「去年的第一名！CP值跟美味度，無可挑剔，淚推」。

在「蛋黃酥送禮指南」的部分，想送另一半可選「Mr.啃」，因為比演唱會門票還難搶，包裝簡單有質感，是低調行家；送長輩就可選「阿饅蛋黃酥」，因為紅豆泥的糖是用海藻糖替代，「健康又好吃，送長輩一定沒問題」；送客戶則挑「不二糕餅」，店家已經把傳統蛋黃酥做到極致，「無可挑剔的好吃，價格又實惠，送禮不會錯～」。最後，送朋友可考慮「艸式甜點」，「一定要跟朋友分享吃吃看，但我覺得你會捨不得送，自己都吃掉」。

▲▼ 。（圖／甜點精算師授權引用）

▲送禮指南。（圖／甜點精算師授權引用）

※本文獲「甜點精算師」授權引用。

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