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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨不敢全力挺柯文哲　前藍委點關鍵：萬一證據被翻出來怎辦

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭羈押禁見，民眾黨定調為司法迫害，昨日於立院旁舉辦活動聲援，而國民黨內僅有馬英九基金會執行長蕭旭岑到場力挺。前立委陳學聖今（9日）表示，挺柯要持久、要成為日常，柯文哲還有很多要說清楚的地方，而案情的本質，到底真相為何，柯文哲、民眾黨有義務要說清楚。

陳學聖說，雖然大家看到檢調審訊疑似對人權的妨害、透過特定媒體放話帶風向，這是程序正義，不分顏色、黨派，都該查明導正。但案情的本質，到底真相為何，這是柯文哲、民眾黨有義務要說清楚。

陳學聖質疑，法院為何會從無保請回改為羈押禁見？同一京華城容積增加案，為何前市長郝龍斌堅持反對，而柯文哲卻執意要通過？若政商關係不好，柯文哲怎會在總統敗選後，獨獨到陶朱隱園接受威京小沈的安慰？

陳學聖薔調，其他包括4500萬元購屋金流、政治獻金不清、木可公司錢流不明等，有很多的疑點，到目前，連他這老政治都無法被說服，所以為何藍營同情柯文哲面對司法的處境，但無法貿然相挺的原因其實很簡單，萬一柯文哲很多話沒有說，到時證據被翻了出來，挺錯，怎辦？所以是否挺柯不急，不在早，而在挺得準。
 

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