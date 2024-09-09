柯文哲自比台灣曼德拉　他轟：這樣的比喻不倫不類

▲民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨舉行「集結！為台灣的司法正義站出來」晚會聲援因京華城案被羈押禁見的黨主席柯文哲。民眾黨立委吳春城表示，柯文哲曾說要當「台灣的曼德拉」，準備長期抗戰、關多久都沒關係。對此，民進黨立委王定宇說，這種比喻不倫不類。

民眾黨8日晚間活動，根據主辦單位宣布，現場聚集2萬名支持者，椅子都已坐滿，舞台後方的群眾則席地而坐，而在現場也發現許多年輕人站出來，或有人攜家帶眷前往。

王定宇指出，民眾黨要聲援柯文哲，想全黨支持涉貪弊案的人，是他們的選擇，但他們還是迴避了容積率怎麼來的、誰准的這些關鍵問題，也忽略是藍營告發、行賄的也是藍營人士，檢調依法查辦，卻導成迫害，還說他是曼德拉，用涉案的人比喻爭取人權的人，這樣的比喻不倫不類。

王定宇也提到，柯文哲的妻子陳佩琪還說，檢調上門，柯文哲上大號沒馬上開門，被押很冤枉，但首先，民眾說詞兜不攏，拖一小時一下說睡覺，現在又是上大號洗澡；另外，被羈押也不是因為這樣，是因為有證詞、證物等等，而柯文哲的說法矛盾，有滅證之虞，才被裁定羈押，法院依照證據客觀考量，是曼德拉或拉得慢，這種說法一般民眾難以相信，還是要尊重司法。