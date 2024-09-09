白委林國成口誤喊「團結挺民進黨」！網友看傻眼虧：抓到臥底了

▲林國成卻在發言向小草喊話時，竟口誤稱「我們要挺民進黨」。（翻攝自YouTube＠民眾之聲）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲陷京華城容積率弊案遭羈押禁見，民眾黨為此號召小草上街，不少白營大咖紛紛站上台向支持者喊話。民眾黨立委林國成卻在發言向小草喊話時，竟口誤稱「我們要挺民進黨」，讓不少網友看傻眼，笑虧「抓到臥底了」。

民眾黨昨（8日）晚間舉行「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼街講第一站聲援柯文哲，民眾黨直指「上萬人的加油聲響徹夜空」，民眾黨立院黨團總召黃國昌、「館長」陳之漢、「創黨之母」蔡壁如、陳佩琪等人站上台喊話。蔡壁如現身喊話，「我們只要找回創黨初心，就會有小草般的韌性，挺過這場風雨」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也到場聲援，蕭聲稱，前總統馬英九當年檢方偵辦三中案、洩密案時，也遭遇如同柯文哲待遇，檢方放消息給特定媒體，用種種謀殺政治人格的文字，「什麼一刀斃命、眾叛親離，謀殺馬前總統人格」，最後法院還馬英九清白及公道，但蕭聲稱「所有偵辦馬英九的檢察官都升職。」

林國成與麥玉珍一同上台，待麥玉珍說完後，林國成認為國家通訊傳播委員會（NCC）不作為，高呼要刪NCC的預算，末段也激動地用台語說道，「到現在這個時間，我們要挺阿北，我們要挺民進黨，我們要挺司法的公義，是不是大家要團結起來？」而台下的小草們渾然不覺林國成口誤將民眾黨說成是民進黨，高呼「是」。林國成最後大喊「團結力量大」。

▲網友看直播時，發現林國成口誤，但台下的小草卻沒發現。（翻攝自Threads）

對此，網友於Threads、PTT上掀起討論，「OK，挺民進黨，但是司法審判的被告，我們是不挺的」、「在蔥黃的登基大典亂說話，當場鍘了吧」「臥底現身了」、「小綠露出馬腳了」「又來…藍白要講幾次心聲啊」、「總是會有人在關鍵時刻不小心喊錯XD」、「抓到了，原來是臥底」、「邪教幹部餵什麼東西，教徒都說讚都喊好捏XD」。

不少網友也想起國民黨政治人物口誤情形，前台北市長郝龍斌幫丁守中催票時竟聲稱「擊潰丁守中」，國民黨立委徐巧芯在選立委時曾脫口喊「下架國民黨」，馬英九曾說出「票投民進黨，兩岸無戰場」，前中廣董事長趙少康在副總統候選人電視政見發表會口誤稱賴清德將來一定是「最好的總統」。

▲對於林國成口誤，不少鄉民想起郝龍斌當年也曾口誤喊「擊潰丁守中」。（翻攝自PTT）

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