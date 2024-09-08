桃園2萬6799人罹患失智症　衛生局推關懷列車籲接納包容

▲國際失智症月，桃園推關懷列車活動。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局於9月國際失智症月，攜手7家失智共同照護中心、32家失智照護服務據點失智長輩，進行身體律動的太鼓表演及益智之拉密與跳棋活動，展現失智症者面對挑戰仍能做到的氣魄，為失智月拉開序幕；另推出失智者及照顧者關懷列車，邀請大家共乘。

市府衛生局代理局長余依靜8日表示，桃園市高齡人口逐年增加，失智症人口亦隨之成長，以國家衛生研究院「全國社區失智症流行病學調查」失智比率推估，桃園市罹患失智症人口約2萬6,799人。

衛生局提醒，失智症並非單純的老年現象，不應將早期症狀視為正常老化而忽視治療的時機。如果出現記憶力減退導致日常生活受影響，或是重複購物、服藥行為，以及不記得生命中重要的事情等，這都不是正常老化的表現，應儘早就醫接受進一步檢查與診斷。除透過積極行動來延緩失智進展，民眾更應看到失智者還具有的能力，以接納、包容的態度與失智者共融。

又，本次活動以生動的方式，包括由據點長輩組成的「太鼓表演」、「賓果及拉密桌遊」，及由專業藝術師資帶領長輩完成的一系列創意畫作展覽，再次展現失智長輩之動、靜態能力；此外，活動會場設置「步態分析檢測儀」來檢測並分析長輩步態，評估有無跌倒風險，並給予建議。本次活動不僅是一場歡樂遊戲，更是一次凝聚社區對失智長輩的尊重與關懷。