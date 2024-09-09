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暗戀20年！「換水表重逢」台南61歲阿伯娶76歲妻　追半年求婚

61歲新郎葉源寶跟76歲新娘李向日結婚。（示意圖／Pexels）

▲61歲新郎葉源寶跟76歲新娘李向日結婚。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

年齡不是距離！近日台南一名61歲新郎跟76歲新娘舉辦婚宴，合唱《彩色人生》，「雙人真心燒滾滾的情火，阿心心相連永遠袂改變」。而其實新郎暗戀女方20年。

新娘李向日除了有3子1女，還有10多個孫子，早已是外曾祖母，而子女們也很支持媽媽再嫁，李向日說，「子女們應該很高興有人照顧我。」據悉，20年前新郎葉源寶在工作上在學甲市場認識李向日，2人很聊得來，但當時李有家庭，葉只能隱藏自己的愛意。

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葉源寶表示，他換工作後，跟李失去聯繫，直到去年12月，他到李家換水表，一名女子簽收，怎料她就是李向日，2人多年後再次相遇，李也喪偶多年。李向日經營卡拉OK店，而葉源寶經常去唱歌，也跟她參加下營區甲中歌友會，追了半年，6月在歌友們的幫助下，成功求婚。

而儘管李向日大葉源寶15歲，但他不在意，2人在7日舉行婚禮，找下營區長李宗翰當主婚人，開了16桌，和歌友、親友一起見證黃昏之戀。李宗翰表示，沒想到可以促成佳偶，讓人感到很幸福。甲中歌友會長顏主良指出，歌友會第一次傳好消息，婚禮會場滿是粉紅泡泡。

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