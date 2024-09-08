第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂：只想趕快出去

▲第一次洗鴛鴦浴，男友竟然沒反應。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「是因為身材不好嗎？」一名妹子失落表示，第一次與男友洗澡，本以為會上演激情戲碼，豈料從頭到尾男友都沒起生理反應，讓原PO傻眼又難過。文章曝光後，有男網友給出可能的解釋，「我跟我前任一起洗澡的時候，有時候就是很硬，有時候就是沒反應...你知道熱水超燙嗎？」

一名女網友在Dcard表示，目前交往不到一個月，但兩人已進展到洗鴛鴦浴，但原PO卻開心不起來，「男友都沒有生理反應！」

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原PO透露，她屬於瘦小體型，胸部也不豐滿，因此不禁自我懷疑，「是因為身材不好嗎？對他沒有什麼吸引力？」

原PO也回想，她與前任男友洗澡時，對方是會有生理反應的，而現任男友當初也說，並不在意她的身材。

左思右想，原PO還是無法釋懷，因此詢問大家看法，「這樣還是蠻失落的，單純是男友不喜歡我身材嗎？」

底下網友熱議，「有沒有可能其實就是認真洗澡」、「還是其實有有反應，只是不明顯」、「我跟我前任一起洗澡的時候，有時候就是很硬，有時候就是沒反應...你知道熱水超燙嗎」、「我男友也是這樣，沒特別摸來摸去就不會起來，他就是想要好好趕快洗完澡出去再說」、「不是每個人都一樣，我交過的一起洗澡都不會有反應，很正常，每次洗澡都有反應才奇怪吧」、「可以摸摸看...看他有沒有反應，我男友也是都沒反應（認真洗澡），但我摸一下就會直接硬起來」。