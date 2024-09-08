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只是去跑步！他耳朵夾出「超巨活蟑螂」　正妹醫師崩潰：飛來飛去

▲▼醫師分享，按耳朵飢點（紅圈處）可幫助減緩過度旺盛的食慾。（圖／記者張乃文攝）

▲民眾跑步時，蟑螂竟鑽進耳朵裡。（示意圖／非新聞當事人／記者張乃文攝）

記者劉維榛／綜合報導

「瘋掉！病人的耳朵還可以夾出什麼東西？」耳鼻喉科芋頭醫師透露，最近一位病人急來掛號，說他跑步時忽然有異物飛到耳朵裡，結果滴油處理，殺不死頑強的蟲子，沒想到夾出一張超大的活蟑螂，甚至還在診間飛來飛去，讓在場人狂尖叫，文章引發萬人崩潰，「有夠噁...那個病人整顆頭都不能要了！」

正妹「芋頭醫師」在Threads分享，一位初診病人來診間表示，跑步時突然有蟲飛到耳朵裡，嚇得他直接衝來掛號，還拜託前面的病人先讓他看診。芋頭醫師聽完後，便在對方耳朵滴油，「理論上要先殺死蟲子再夾，結果殺不死」，經過一番努力，異物終於夾出來了，但瞬間診間所有人都狂尖叫。

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沒想到竟是一隻活的超大巨蟑，「芋頭醫師」崩潰看著牠在診間飛來飛去。而病人朋友也沒閒著，拿出手機追著蟑螂拍照，慫恿當事人去買樂透壓壓驚，還說以後一定要戴耳機跑步了。

文章曝光後，萬人頭皮發麻直呼，「有夠噁...那個病人整顆頭都不能要了」、「看完覺得耳朵好痛」、「看這篇文的時候...耳朵癢癢的，還會下意識的摸耳朵」、「這根本恐怖片情節」、「大蟑螂到底要多可怕，連耳道都能鑽進去」。

不少苦主也分享，「我在山上過夜的時候，蟑螂真的跑進耳朵，我下山到醫院看急診還要3小時的路程，最後太深太痛，還全身麻醉夾出來」、「朋友耳朵有螞蟻跑進去，不知道為什麼要跑進去，還很大隻，我就拿舔了幾口的棒棒糖，放在她耳朵旁邊，螞蟻就跑出來了...超荒謬」、「蟑螂我也有遇過，但是醫生是先讓牠淹死再夾，前幾天遇到一個耳環掉進去的，醫生一夾出來...病人：難怪我找那麼久都找不到」、「伴侶去年夾到一隻活生生的小壁虎，我真的無～法～置～信」。

本文由芋頭醫師授權。

由 @yutung_ann 發佈
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