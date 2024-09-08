午後雷雨「中南部最猛」　熱帶擾動醞釀

▲今各地可能有局部大雷雨，尤其中南部。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受低壓帶影響，大氣持續不穩定，今天(8日)各地都可能有局部大雷雨，尤其中南部，周一、周二低壓接近和通過，北東有局部短暫陣雨，午後中南部有較大雨勢，未來一周有熱帶擾動發展，不過短期內影響台灣機會低。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天環境風向有開始轉變的趨勢，東北風逐漸變得明顯，但東北風來源是低壓帶，整體大氣還是持續不穩定，凌晨到清晨北中南東都有降雨發生，尤其西北部沿海有雷雨胞發展帶來局部大雨，顯示了環境不穩定程度相當高。

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歐宗學更指出，今天的降雨還不只如此，預估上午會有短暫停歇的空檔，但午後時段配合熱力作用之下，各地都可能會再有旺盛對流雲系影響帶來局部大雷雨，尤其是中南部發生機會最高。

未來一周台灣持續處在低壓帶的範圍中，不過歐宗學說，大氣環境還是會有變化出現，不會一直都是這麼普遍不穩定的天氣。周一有微弱低壓系統逐漸接近東部外海，雖然進一步發展機會偏低，但仍會帶來風速增強及水氣，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後中南部仍有熱對流雷陣雨，還是有局部較大雨勢。周二低壓通過台灣附近，北部、東北部持續陣雨天氣，中南部、花東留意午後雷陣雨影響。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三低壓遠離，結束對台灣的影響，歐宗學提醒，低壓帶還是盤據在台灣周邊，預估一直到周末期間都是以偏東風環境為主，迎風面東半部至恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區及西半部有熱對流雷陣雨，降雨熱區會比較偏向中南部地區。

歐宗學表示，未來一周在低壓帶中還是有熱帶擾動發展的機會，但目前預報發展趨勢不明確，可能的生成位置、強度以及未來走向都還有很大的分歧，不過依目前預報短時間內影響台灣的機會偏低，周二以後再來追蹤關注。近期由於受到低壓帶影響，雲雨容易發展，天空中雲量多就會遮蔽陽光加熱，高溫相較前幾天有降低趨勢，但還沒下雨時可能仍有陽光露臉，配合偏高濕度感受悶熱。