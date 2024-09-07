吃超市月餅「咬到一顆牙齒」　陸女崩潰直呼：太嚇人了

▲超市月餅竟吃出「一顆牙齒」，江蘇女子崩潰直呼「太嚇人了」。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中國江蘇一名女子近日在超市購買鮮肉月餅，不料竟在月餅中吃到一顆牙齒，讓崩潰直呼「太嚇人了」，事後向業者投訴，不料業者竟改標籤就繼續販售。消息曝光後，超市工作人員回應媒體，管理層已在處理。當地監管部門也已介入了解。

綜合陸媒報導，女子到常州山姆超市購買鮮肉月餅，結果家人在其中一個月餅內吃到一顆牙齒。月餅生產廠商劉姓女負責人向媒體表示，生產過程中有碎肉、X光檢測等程序把關，不可能將牙齒這類異物包進月餅。

劉女指出，他們事後曾向消費者索要異物送撿，但遭到拒絕，目前工廠已把該批次月餅生產的監視器畫面交給山姆超市和常州市監部門調查。對此，常州市新北區市監部門也表示，他們已介入處理，「如果有食品安全問題，將對商家進行處罰」。

至於這顆牙齒究竟是人齒？還是動物牙齒？目前尚無法確定。不過，許多微博網友看完紛紛崩潰表示，「這也太噁心了」、「細思極恐」、「媽呀，我剛吃完一盒」、「最好是假的，好可怕」、「那什麼叉燒包嗎」、「好了，今年的月餅錢省了，我已經快看吐了」

還有網友透露，「我小時候，老舅在食品廠上班，做月餅熬那個蕎油的時候太熱出很多汗，眼鏡滑落到油鍋裡融化了，然後那個油也用了」掀起熱議。