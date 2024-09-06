今晚衝了！9萬網紅號召「土城看守所陪阿北」　小草到場曝現況

▲柯文哲被北院裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲昨（5日）遭收押禁見，讓「小草」激憤怒吼不公，在YouTuber擁有9.5萬訂閱的網紅「DearNaNa」，稍早在臉書號召今晚前進土城看守所「陪伴阿北寧靜革命」，強調不能攜帶大聲公，「任何挑釁絕不理會暴走者一律驅離！」

網紅「DearNaNa」在粉專號召，今晚7點30分到10點30分要在土城看守所陪伴阿北，安靜集合安靜解散，「寧靜革命，星光相伴」，同時也提醒支持者們，切勿攜帶任何標誌標語、大聲公，「任何挑釁絕不理會暴走者一律驅離！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來網友衝一波，「無聲勝有聲 阿北加油」、「監獄或看守所附近不能有抗議或吶喊的聲音，真的要寧靜，拜託了」、「謝謝妳！一定到」、「這個活動很有意義」、「下班就去報到」、「一定到！義無反顧衝一次，把阿北帶回家」、「我在台南！精神上與眾小草同在」。

也有網友已在現場回報，「目前現場只有媒體，如果太早來記得防曬防中暑。By土城草」、「已到場，小孩很耐曬」。

▲已有小草到場。（圖／翻攝DearNaNa臉書）



柯文哲的3位辯護律師鄭深元、蕭奕弘與陸正義，分別在今天上午與下午到台北看守所律見柯，預料3位律師就各自分工案情共同討論後，可能利用2天假日趕寫書狀，下周一或周二再為柯文哲提起抗告。

柯文哲是在台北市長任內涉及京華城容積率案，被視為該案身分最大咖的被告，高院撤銷北院無保請回裁定的理由，明指柯「積極介入」，北院改裁定羈押禁見理由，也說柯「明知違法，竟仍執意為之」，柯抗告成功的難度不低，應曉薇因有勾串滅證等羈押原因與必要性，想透過抗告獲釋或交保，一樣有得拚，5人所提抗告案若經高院裁定駁回，就告確定。