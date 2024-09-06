省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

▲ iPhone 16系列新機蓄勢待發，但舊款iPhone熱度不減。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

新一代iPhone 16即將問世，但舊款iPhone熱度依然不減，不少人更是打算趁著降價來買便宜空機，最近99購物節開跑，在電商平台可以看到iPhone SE 128G價格狂降，iPhone 15 128G用折扣券後最高現省3,675元，讓果粉無痛入手。另外，星粉買三星Galaxy S24旗艦系列也有甜甜價，荷包省破萬元，對於預算有限、又有換機需求的人，可以好好把握這波好康。

儘管蘋果發表會在即，新機即將上市，舊款iPhone還是很熱門搶手，像是東森購物網ETMall銷售iPhone 15系列幾乎熱銷一空，不過仍有iPhone 15 128G可下單，除了現折3,401元，使用zingala銀角零卡付款，登記活動最高領3,100元獨家優惠。

目前PChome 24h購物站上iPhone 15/14/13/12系列庫存已全數搶購一空，僅iPhone SE系列仍有少量現貨特價中，尤其iPhone SE 128G狂降至15,488元，趁9/9一日限定優惠下單，指定時段滿額最高送450 P幣；LINE購物加碼指定時段上限100 LINE POINTS；結帳刷渣打銀行信用卡單筆滿15,000元再送1,500刷卡金，總計回饋2,050。

另外也可回收舊機拿補貼，「PChome 24h購物3C舊換金」線上估價，選擇PChome禮券回收價再送10%現金積點。以回收iPhone 15 Pro Max（1TB）為例，最高可獲得總價值31,680的禮券回收價，作為購入新機的費用。

除了把握網購業者的優惠下殺，懂得用券還能再省更多。以iPhone15 128G來說，蝦皮購物搭配賣場領折扣券，再加上商城93折券，券後價只要26,225元，最高省下3,675元；若是想換AI功能手機，使用商城95折券入手Samsung Galaxy AI S24系列，最多可省13,709元。

樂天市場則是買iPhone舊機系列搭配99購物節優惠券現折300元，使用「樂天市場APP」購物享4%回饋，買Samsung Galaxy AI S24 Ultra最划算，特價下殺再搭配優惠券現折3%，原價47,900元，現在只要35,889元，不僅省下超過12,000元，再賺358點，下單還送Galaxy S24 Ultra透明保護殼、SAMSUNG 45W快充旅充組。