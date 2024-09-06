　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

▲▼蘋果iPhone 15系列今日開賣,哀鳳,果粉。（圖／記者李毓康攝）

▲ iPhone 16系列新機蓄勢待發，但舊款iPhone熱度不減。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

新一代iPhone 16即將問世，但舊款iPhone熱度依然不減，不少人更是打算趁著降價來買便宜空機，最近99購物節開跑，在電商平台可以看到iPhone SE 128G價格狂降，iPhone 15 128G用折扣券後最高現省3,675元，讓果粉無痛入手。另外，星粉買三星Galaxy S24旗艦系列也有甜甜價，荷包省破萬元，對於預算有限、又有換機需求的人，可以好好把握這波好康。

儘管蘋果發表會在即，新機即將上市，舊款iPhone還是很熱門搶手，像是東森購物網ETMall銷售iPhone 15系列幾乎熱銷一空，不過仍有iPhone 15 128G可下單，除了現折3,401元，使用zingala銀角零卡付款，登記活動最高領3,100元獨家優惠。

目前PChome 24h購物站上iPhone 15/14/13/12系列庫存已全數搶購一空，僅iPhone SE系列仍有少量現貨特價中，尤其iPhone SE 128G狂降至15,488元，趁9/9一日限定優惠下單，指定時段滿額最高送450 P幣；LINE購物加碼指定時段上限100 LINE POINTS；結帳刷渣打銀行信用卡單筆滿15,000元再送1,500刷卡金，總計回饋2,050。

另外也可回收舊機拿補貼，「PChome 24h購物3C舊換金」線上估價，選擇PChome禮券回收價再送10%現金積點。以回收iPhone 15 Pro Max（1TB）為例，最高可獲得總價值31,680的禮券回收價，作為購入新機的費用。

除了把握網購業者的優惠下殺，懂得用券還能再省更多。以iPhone15 128G來說，蝦皮購物搭配賣場領折扣券，再加上商城93折券，券後價只要26,225元，最高省下3,675元；若是想換AI功能手機，使用商城95折券入手Samsung Galaxy AI S24系列，最多可省13,709元。

樂天市場則是買iPhone舊機系列搭配99購物節優惠券現折300元，使用「樂天市場APP」購物享4%回饋，買Samsung Galaxy AI S24 Ultra最划算，特價下殺再搭配優惠券現折3%，原價47,900元，現在只要35,889元，不僅省下超過12,000元，再賺358點，下單還送Galaxy S24 Ultra透明保護殼、SAMSUNG 45W快充旅充組。

ET快訊
收賄證據曝！檢廉搜柯家查扣USB　工作簿記「收沈慶京1500
快訊／戴資穎爆冷止步8強發聲了
兼差AV男優　書記官勾結詐團！認收6.6萬
快訊／送雞鴨便當一原因被打槍！王世堅「帶回自己吃」
快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強
「恐怖計程車」載年輕嫩妹不給下車　警政署出手了！
現階段偵查重點非金流　柯文哲「仍有羈押必要」！律師解釋了
快訊／大量解雇！　記憶體廠申報裁250人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

為孩子成長打下好基礎　百年莊廣和堂萃滴精為孩子神助攻

賣場「日本麝香葡萄」下殺499元！限時12天通路最低價

跨境電商「超取郵稅雙包」搶攻99　本土電商迎戰加碼總整理

保健品、票券夯賣！網購揭99購物偏好　看好黃金是下單潛力黑馬

美式2杯55元、防曬399→99元！超商周末「買1送1」優惠清單必收

比50元硬幣大！貓眼葡萄、頂級麝香葡萄開賣　藝術品級種植法揭秘

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

純！100%真蔬果　波蜜一日蔬果汁堅持無添加

簡奢系衛生紙推全聯限定環保包裝　「厚愛地球」一抽搞定！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

為孩子成長打下好基礎　百年莊廣和堂萃滴精為孩子神助攻

賣場「日本麝香葡萄」下殺499元！限時12天通路最低價

跨境電商「超取郵稅雙包」搶攻99　本土電商迎戰加碼總整理

保健品、票券夯賣！網購揭99購物偏好　看好黃金是下單潛力黑馬

美式2杯55元、防曬399→99元！超商周末「買1送1」優惠清單必收

比50元硬幣大！貓眼葡萄、頂級麝香葡萄開賣　藝術品級種植法揭秘

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

純！100%真蔬果　波蜜一日蔬果汁堅持無添加

簡奢系衛生紙推全聯限定環保包裝　「厚愛地球」一抽搞定！

5職業最容易一夜情！第一名近半數曾激戰同事　教師最不愛亂搞

收賄證據曝光！檢廉搜柯家查扣USB　工作簿記「收沈慶京1500萬」

社恐黑貴賓看到滿地網球「眼睛發亮」　狂奔1個多小時不回家

手機訊息「突跳4個字」絕對秒讀　一票人認證：急死了

賓士「超跑概念車」9／14空運登台！鷗翼車門、太空座艙超吸睛

直擊／翻譯突打斷：等我一下下～　BTOB李昌燮害羞表情超萌

施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

舒華力挺子瑜SOLO出道！　IG連發3篇打氣「我們永遠是妳的後盾」

快訊／我不能再傷到自己！　戴資穎曝台北公開賽止步8強心境

深圳房屋「5折」出售！　分析：房市信心仍弱

兒戴助聽器首次聽到聲音　聽媽溫柔喊名甜甜笑了

消費熱門新聞

稀有頂級麝香葡萄、貓眼葡萄在台上市！

咖啡冰品下殺、防曬399→99元！超商周末買1送1優惠必收

好市多1夯品特價了！會員狂囤貨：終於等到了

家樂福日本麝香葡萄下殺499元

超商咖啡「買20送20」狂省千元！

厚棒衛生紙再推全聯限定環保包裝

驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

超商咖啡限時今天買1送1！開學軍人節囤一波

拿坡里周年慶大披薩特價199元　必勝客首推「比薩寄杯」

「紅麝香葡萄」新品種曝光！日人也吃不到

搶攻99購物節　跨境、本土電商迎戰加碼

更多熱門

相關新聞

男網購偽造車牌規避取締　管制站遭攔下

男網購偽造車牌規避取締　管制站遭攔下

花蓮新城警分局和平派出所所長王祝光、警員黃信豪8月27日下午，接獲中仁隧道的科技執法辨識系統通知，一輛黑色自小客車車牌無法辨識，員警隨即趕往中仁隧道南端口巡視，到場時該車正等待通行，員警立即上前攔查詢問。

搶攻99購物節　跨境、本土電商迎戰加碼

搶攻99購物節　跨境、本土電商迎戰加碼

保健品、票券夯賣　網購揭99購物偏好

保健品、票券夯賣　網購揭99購物偏好

Chill星人 三星創意市集in華山

Chill星人 三星創意市集in華山

SK海力士和三星尋求與台供應鏈　日經：建立更密切關係

SK海力士和三星尋求與台供應鏈　日經：建立更密切關係

關鍵字：

99購物節網購電商省錢好康回饋iPhone三星AI手機

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

林依晨「成都人爭議」後首現身

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

看似天真「其實超有心機」星座

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面